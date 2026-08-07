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連延兩次太誇張！緯創股利延遲發放將補償利息 網見違約金吐槽：重罰3萬元？

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創因系統作業異常導致174.92億元股利兩度延遲發放，影響約40萬名股東，除了將補貼利息外，金管會已要求證交所徹查重訊與發放流程疏失。記者吳康瑋／攝影
緯創因系統作業異常導致174.92億元股利兩度延遲發放，影響約40萬名股東，除了將補貼利息外，金管會已要求證交所徹查重訊與發放流程疏失。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）今年發放現金股利竟出現罕見插曲，原訂7月31日發放的約174.92億元股利，先因股利撥款作業異常延至8月3日，之後又因部分銀行撥款及止付流程需要時間，再度延後至8月6日，成為首家上市櫃公司因內部系統因素，出現股利兩度延遲發放的案例。

金管會證期局表示，緯創每股現金股利約5.5元已在8月6日完成發放，並將依延遲天數計算利息補償金，另行匯撥給受影響股東。雖然依規定，上市櫃公司只要在除息基準日後3個月內完成現金股利發放，緯創這次並未超過期限，但爭議並未因此結束。

原因在於有股東反映，緯創兩度延遲發放期間，對外發布的重大訊息可能有「發布時間不夠即時、內容恐有錯」等問題。證期局因此要求證交所與台灣集中保管結算所進一步調查，若確認有疏失，可處3萬元至50萬元違約金；若情節嚴重，甚至可能收回緯創自辦股務的權利，改由外部單位辦理。

消息曝光後，PTT股民第一時間炸鍋，不少人最在意的就是「原本已經算好這筆錢要用」的情況，有人直呼「超級爛 真的是會害人違約的不開玩笑」、「股利還可以延遲發放的？」、「算剛好的人就g了」，也有人看到最高50萬元違約金後吐槽「重罰3萬 結案」、「50萬 呵呵」。

至於不少網友進一步猜測是不是公司現金流出了問題，原文目前並沒有這樣的結論，已知延遲原因是股務撥款與系統作業異常，因此不能直接推論成財務危機。不過，這次約40萬名股東受到影響，加上股利連續兩度延期，仍讓不少股民相當傻眼，有人一句「自己辦，沒辦法賴別人了」，也有人直呼「延一次就很誇張還兩次根本很扯」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

緯創 股利 現金股利 補償金

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