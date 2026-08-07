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南亞科擴產拚10奈米！網憂重演「航運2.0」供給過剩景氣循環

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科啟動3466億元5A新廠擴產計畫，預計2027年投片，將導入10奈米先進製程。然而，部分網友擔心擴產過程可能導致市場供給過剩，重演「航運2.0」的景氣循環。聯合報系資料照
南亞科啟動3466億元5A新廠擴產計畫，預計2027年投片，將導入10奈米先進製程。然而，部分網友擔心擴產過程可能導致市場供給過剩，重演「航運2.0」的景氣循環。聯合報系資料照

記憶體需求持續升溫，南亞科宣布啟動5A新廠長期投資計畫，2026年至2029年資本支出上限達3466億元，將導入1B至1E等10奈米級先進製程與EUV設備。消息曝光後，引發網友討論，市場一方面期待新產能挹注營收，另一方面也擔心各家廠商同步擴產，可能重演供給過剩的景氣循環。

南亞科5A新廠預計2027年下半年開始投片，2028年月投片量達3萬片，2029年提升至3萬5900片，完整產能最高約4萬5000片。南亞科董事會也將今年資本支出由520億元調高至697億元，增加的177億元主要用於新廠設備預付款。公司7月營收達438.68億元，月增49.27%、年增719.61%，創單月新高，市場認為DDR4價格上漲及新合約生效是主要推力。

一名網友在PTT發文表示，目前記憶體供不應求，各大廠因此陸續擴廠、提高產能，訂單能見度甚至已看到數年之後。部分網友也看好南亞科切入先進製程，認為新廠並非臨時起意，而是早已規劃多年的投資，只是近期需求與價格上升，讓擴產題材重新受到關注。

支持者表示，AI帶動記憶體需求結構改變，南亞科若能擴大DDR4及先進製程布局，有望承接三大原廠轉向HBM與DDR5後留下的市場。他們認為，新廠最快明年起逐步投產，並非遙不可及，且現階段價格與毛利仍高，只要需求持續成長，新增產能可望轉化為營收與獲利。

不過，更多網友對大規模擴產保持戒心，留言直呼「熟悉的味道」、「航運2.0」及「擴產就是利空」。反對者指出，記憶體本來就是景氣循環產業，若三星、SK海力士、美光及中國長鑫同步擴產，等新廠完成時，市場可能已由缺貨轉為過剩。也有人提醒，南亞科投入超過3000億元卻僅增加數萬片月產能，資本支出龐大，未來能否靠需求成長與價格維持回收成本，才是投資人真正需要觀察的重點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

記憶體 台股 南亞科

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