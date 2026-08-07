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國安基金護盤8檔全獲利！網讚「可跟買」：根本國家級抄底

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金護盤期間購入的8檔大型權值股全數獲利，淨利達99.32億元，創下279天的歷史最長護盤紀錄。該基金證明其市場穩定力，投資人可參考其選股策略。 中央通訊社
國安基金護盤期間購入的8檔大型權值股全數獲利，淨利達99.32億元，創下279天的歷史最長護盤紀錄。該基金證明其市場穩定力，投資人可參考其選股策略。 中央通訊社

國安基金第9次護盤持股明細曝光，護盤期間集中買進台塑台達電、鴻海、台積電廣達聯發科富邦金日月光投控等8檔大型權值股，最終全數獲利。合計投入成本約122.5億元，扣除融資利息及相關費用後，淨利達99.32億元，引發股民熱議。

此次護盤是因應美國對等關稅措施造成的市場震盪，國安基金自2025年4月9日進場，至2026年1月12日止，護盤長達279天，創下史上最長紀錄；隨後於1月13日至5月6日分批退場。其中，投入台積電的金額約77.02億元最多，買賣價差及現金股利合計獲利77.72億元，占整體獲利逾7成。

一名網友在PTT發文表示，這次國安基金買進的8檔股票全部賺錢，認為投資人未來若遇到股市重挫、不知道該挑哪些標的，可參考國安基金偏好的大型權值股，避免行情反彈後才懊惱沒有跟上。不過，這份名單屬於前一次護盤明細，相關持股早已陸續處分，並非國安基金近期再次進場。

多數網友對操作成果給予肯定，直呼「賺爛了」、「護盤是假、抄底是真」、「國安基金勝率100%」，也有人認為國安基金真正的影響力不只來自百億元資金，而是「宣布進場」本身便能穩定市場信心，帶動其他法人及散戶資金回流。另有網友表示，護盤本來就是買進市值較大的權值股，選股方向並不難猜。

不過，也有不同聲音質疑，國安基金進場時未公布買進標的，等到退場獲利後才揭露明細，散戶難以即時跟單；另有人認為，其主要任務是穩定市場，而非追求投資報酬，不能單純用一般基金績效衡量。整體討論仍普遍認為，國安基金在市場極度恐慌時敢於進場，並以大型權值股為核心，確實再次展現「危機入市、反彈退場」的操作成果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國安基金 護盤 抄底 台達電 廣達 日月光投控 富邦金 台塑 台積電 聯發科

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