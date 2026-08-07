Google四名AI大將離職重挫股價！網酸「Gemini變難用」憂競爭力下滑

Google近期大幅調整人工智慧團隊，Google DeepMind共同創辦人兼執行長哈薩比斯將卸下日常營運職務，轉任DeepMind董事長及Alphabet首席科學家；任職Google長達27年的首席科學家狄恩則將帶領多名資深研究員離職創業。消息曝光後，Alphabet盤中股價一度重挫逾5%，引發投資人對Google人才流失及AI競爭力的疑慮。

此次改組後，Google DeepMind技術長Koray Kavukcuoglu將接手多數營運工作，負責AI模型開發及Gemini 4研發。狄恩則將與Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals及Quoc Le共同成立AI新創公司Discovery Loop，聚焦利用AI自動化科學研究、硬體設計、藥物開發及潔淨能源等複雜流程，Google也將出資並提供雲端及運算資源。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，雖然狄恩等人離開，但哈薩比斯仍留在Google，加上Google握有Android生態系、手機市場及廣告事業等優勢，整體基本盤仍相對穩固。他也提到，哈薩比斯在公司內部的角色受到關注，後續仍要觀察Google Brain與DeepMind整合後的發展。

不少網友則將焦點放在Gemini的使用體驗，直言近期「愈來愈難用」、「常常推託」、「輸出錯誤資訊」，也有人表示購買Pro方案後感到失望，已重新改用ChatGPT。部分留言認為，Google內部可能存在派系鬥爭與官僚問題，頂尖人才接連離開，反映組織整合並不順利。

不過，也有網友持不同看法，認為離職團隊成立的新創公司仍有Google投資，未必等同投靠競爭對手，甚至可能是將新業務獨立發展。另有人肯定Gemini在YouTube摘要、NotebookLM、雲端儲存及家庭共享方案上的實用性，認為其價格與生態系仍具吸引力。

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