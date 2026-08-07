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8月中該減碼？他示警「9月恐跌成狗」 網看法兩極：恐慌文反而是進場訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期波動劇烈，網友在Dcard提醒投資人8月中需減碼，預測9月可能大幅修正。對於是否依據歷史數據操作，網友看法兩極，部分人認為反向思考可能是良好進場時機，而另一些則質疑歷史數據的適用性有限。 中央通訊社
台股近期波動劇烈，網友在Dcard提醒投資人8月中需減碼，預測9月可能大幅修正。對於是否依據歷史數據操作，網友看法兩極，部分人認為反向思考可能是良好進場時機，而另一些則質疑歷史數據的適用性有限。 中央通訊社

台股近期震盪劇烈，一名網友在Dcard股票板發文提醒投資人，8月中旬過後應視市場狀況適度減碼、保留現金，並貼出歷史股市季節性走勢圖，認為9月可能迎來較大的修正。他建議，若後續個股再度重挫，即使虧損超過50%也不要恐慌殺低，除非持有的是基本面不佳、反彈力道疲弱的股票，同時也提醒使用融資或槓桿操作的投資人更要提高警覺。

貼文曝光後，引發網友熱議，但對於是否應依循歷史規律操作，看法相當分歧。有網友認為，市場往往在投資人半信半疑時啟動行情，「行情總是在半信半疑中開始」，不宜過度迷信季節循環。也有人質疑歷史數據未必適用於現在的市場環境，指出「以前也沒有AI這種玩意，參考性會不會不夠」，認為AI浪潮已改變資金流向，過去經驗未必能直接套用。

另有不少人持反向思考，認為市場充斥悲觀言論時，反而可能是布局時機。一名網友分享，自己6月高點便依模型全面退場，成功避開7月修正，目前僅保留約20%資金，並直言「當有這種文章出來的時候，就是進場時機了」。也有AI工程師表示，自己一路採取「別人恐慌我加倉」策略，從去年至今資產已翻了三、四倍。

不過，也有網友指出，若真要依照季節性統計操作，今年7月原本也被視為偏多月份，但實際走勢並未如預期，「這張表也說7月是最會漲的月份之一，但結果呢？」質疑僅憑歷史月份表預測行情的參考價值有限。

此外，也有留言分享個人操作策略，包括跌破月線先減碼、跌破季線全面出清，待市場恐慌下跌20%後再轉進0050正二，甚至利用融資布局主動式ETF；也有人認為「鬼故事每個月都有人喊」，不必過度恐慌。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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