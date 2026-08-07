正二套牢剩虧5.63%！他曬274張持股喊「回本保衛戰」盼父親節行情解套

台股大跌後再度向上反彈，一名網友在Dcard股票板分享自己的「0050正2回本保衛戰」，表示隨著父親節「88行情」來臨，距離解套只差最後一步，希望這次終於能順利回本，不要再像過去一樣每次快解套，隔天又遇到大跌。他也附上持股明細，截至發文時持有元大台灣50正2（00631L）27.4萬股，帳面仍虧損55萬7362元、報酬率-5.63%，並寫下「說不定明、後天就能回本了，衝啊，正二加油啊！」

貼文吸引不少網友留言關心後續操作。有網友直接詢問，「所以回本你會賣光嗎？」也有人好奇原PO設定的停利目標，「目標到達多少會獲利了結？」不少人則認為，如果當初買進的理由就是看好台股長期向上，就不該只把目標放在解套，「好歹也要放個幾年吧」。

另一方面，也有網友提醒不要只執著於回本，「投資只是為了解套」、「別人投資是在賺錢，你是在享受解套的過程」，認為若投資心態只剩下回本，容易錯失更好的操作時機。還有人直言，「承受不了就賣掉滾去定存，是要發幾次。」

留言區也出現不同看法，有人樂觀看待後市，認為「起飛」、「今天想加一點，看到你這樣我又勇敢了，明天加碼」；但也有人偏向保守，預測短線仍有震盪，「明後天要震盪了，人道走廊關閉」、「明後天就又-100了」、「外資狂摔轎，大家要撐住」。

此外，也有曾關注原PO發文的網友指出，原本虧損一度接近200萬元，如今已縮小至約55萬元，「好在你沒賣」，認為持續抱住確實讓帳面損失明顯收斂。不過，多數人仍提醒，是否續抱或回本出場，仍應回到最初的投資策略，而不是單純以「解套」作為唯一目標。

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