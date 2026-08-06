指數化投資人都看不起主動投資？Ffaarr：真正該批判的是「壞品質的主動投資」

指數化投資人會批評所有主動投資嗎？我認為不會。

其實，畫分主動投資和被動投資（或指數化投資）的最重要目的是讓投資人了解自己在幹嘛 應該做些什麼，有什麼要承擔的東西。（如果不了解就做，肯定不會是好投資）

真正值得批評的，從來都是邏輯理據有問題的主動投資。

主動或被動並不是用來畫分「好」或「不好」，你如果要作主動投資，目標就該是要做品質夠好的主動投資，當然作被動投資也是。只是前者很難很難，後者相對容易。

而做得不好的主動投資就可能是被主動高手收割，或是暫時運氣好賺錢。

問題在這世上有太多人誤以為高品質主動投資很簡單，甚至看看過去績效就以為未來也一定能賺，這種人才會看不起被動投資，而那些在做高品質主動投資的人，比如巴菲特、史雲生或是肯恩費雪，他們知道要長期靠實力賺超額報酬並不容易，所以並不會看不起被動投資，反而是會大力批評那些品質很差的主動投資，而指數化投資人也尊敬這些投資人。

搞清楚這點，就不會陷入不當的二分法。

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