投資總心態崩潰？把生活費與投機錢混在一起！V大教用「雙水庫」鎖住複利

雖然有負責領息的核心持股，以及負責加速的衛星配置，這兩股力量讓資產的雪球開始滾動，並且累積到了新的高度，但我心裡始終有個陰影。

我們努力工作存錢，好不容易累積了一筆資產（就像自家頂樓的大水塔），以為這樣就安全了。但事實上，我們所有的安全感，都依賴著那條唯一的外部供水管線—每個月準時入帳的薪水。

一旦這條管線中斷，我們就會陷入恐慌。因為此時大水塔裡的股利，為了維持複利滾存，必須全面留下來當作資產長大的養分，無法隨意抽出來當生活費。更危險的是，如果沒有做好防火牆，一旦我們拿手頭資金去市場博一把，若是遭遇虧損，就像是讓這個保命水塔開了一個漏水的缺口。

為了消除這種坐吃山空的結構性焦慮，身為一個講究系統穩定的人，我很清楚：在達成財富自由之前，不能放任這個保命水塔，面臨一邊要防範投機虧損的「漏水」、一邊又不能提早動用股利「補水」的窘境。必須在還有薪水管線時，建立一套「雙水庫生態系統」，並有效管理風險。 大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永）

許多人投資失敗，不是因為選錯股票，而是因為帳戶管理混亂。他們把要用來付房貸、養小孩，以及好不容易建立起的核心與衛星持股等「保命錢」，跟要拿去市場上博一把的「投機錢」，混在同一個帳戶裡，一旦遭遇市場震盪，心態就崩了，該守的沒守住，該跑的沒跑掉，最後兩頭空。

為了解決這個問題，我設計了一套「雙水庫機制」。這套機制的核心邏輯，源自於工程上的「風險隔離」概念—將資產依照功能與風險屬性，嚴格分流到兩個不同的水庫中管理。

也就是將現有的薪資結餘、核心持股及衛星持股，全部歸類在同一個「保命水庫」，這桶水的唯一任務是維持複利與安穩生活。而準備去市場博一把、搶賺波段價差的「投機錢」，則是透過股票質借等管道從外部借來（屬於另一個借貸水庫）。也就是絕不能動用大水塔的保命水去市場賭博，這不僅是資金的物理分配，更是投資心態的定錨。

股災來臨時 搶賺價差的錢在哪？

剛開始想出這套機制時，雖然理論上知道要把資金分流，也很想立刻執行開外掛，但個性保守的我，還是守著最傳統的只進不出存股策略，對於借錢這件事始終跨不出那一步。

直到2022 年10 月，台股因美國擴大晶片禁令而出現股災，市場一片恐慌，當時我注意到億元肥羊在臉書分享，他竟然利用這次大跌，大膽運用質借資金，買進優質金控公司的股票。

億元肥羊將市值1,831.64 萬元的金融股股票，以2％ 的利率質借1,000 萬元出來，買入中信金（2891）、國泰金（2882）及富邦金（2881）這三檔股票，短短兩個月時間獲利171.4 萬元。以質借兩個月共62 天計算利息，約須支付銀行3.3 萬元（1,000 萬元×2％×﹝62÷365﹞≒ 3.3 萬元），這場投資的報酬率約52 倍（﹝171.4 萬元—3.3 萬元﹞÷3.2 萬元≒ 52.5），幾乎是用銀行的錢來無本炒股。

看著他的操作，我心生佩服，也驚覺所謂的「財富重新分配」，關鍵不在於有多少薪水可以投入，而是有沒有能力在股災時，從別人的口袋裡掏出「另一桶水」。我第二個水庫的開關，原來就鎖在那些定存股的質借權限裡，何不活化它們，在市場恐懼時勇敢進攻？於是，我在手上工作告一段落後，鼓起勇氣走進元大證券，徹底了解質借的方法，正式打破了只進不出的原則。

不過，這一切轉變並非一帆風順，在真正開啟雙水庫之前，我仍經歷了一段很痛苦的撞牆期。

（本文摘自大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永））

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。