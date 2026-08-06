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國巨*（2327）買在千字頭君有幾多愁？連漲4天後破功 網嚇哭

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨*（2327）終止連續4個交易日上漲，6日盤中一度下探536元，隨後跌幅收斂並在550元附近震盪，股價回檔再度引發千元套牢族與網友熱議。記者曾原信／攝影
國巨*（2327）終止連續4個交易日上漲，6日盤中一度下探536元，隨後跌幅收斂並在550元附近震盪，股價回檔再度引發千元套牢族與網友熱議。記者曾原信／攝影

被動元件大廠國巨*（2327）連續4個交易日上漲後，6日股價出現回檔，開盤下跌15元、以563元開出，盤中一度下探536元。隨後買盤進場承接，跌幅逐步收斂，股價在550元附近震盪。

國巨先前股價歷經大幅下跌，近期才迎來連續反彈，卻未能延續第5天漲勢。股價再度轉弱，也讓市場討論迅速升溫，有股民打趣表示：「熟悉的味道，又要回去休息了」。

不少持股投資人對後續走勢感到擔憂，留言直呼「滿手綠意盎然啊」、「差點就加碼了」、「當初就該先賣掉了」、「跌到快失去信心了」，還有人表示「我不玩了，把錢還給我」、「這根本是無底洞，太可怕了」。

PTT網友也拿國巨過去的劇烈波動開玩笑，有人表示「奪魂鋸2即將上映」、「1000米高山上好冷」、「法說會變法會」，還有人寫下「問君哪有幾多愁，國巨買在千字頭」，形容高檔套牢投資人的處境。

不過，也有網友認為，國巨已經連漲4天，單日回檔不必過度解讀，留言稱「國巨已經很強勢了」、「不然是要漲幾天...」、「已經大回血了 不要不滿欸」。另有人提醒，上方仍有大量套牢賣壓，「上面套那麼多人 短期要回去很難」，反彈期間是否減碼，仍成為股民討論焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 回檔 被動元件

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