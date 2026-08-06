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別把股利當零用錢！擺脫「心理帳戶」陷阱…V大：一魚三吃靠總報酬率加速FIRE

聯合新聞網／ V大（龔恬永）
一魚三吃獲利加速法主張打破心理帳戶迷思，將現金股利、股票股利與已實現價差統整為總報酬，透過互補機制讓資產長期維持12.5%以上的成長力道。記者余承翰／攝影
一魚三吃獲利加速法主張打破心理帳戶迷思，將現金股利、股票股利與已實現價差統整為總報酬，透過互補機制讓資產長期維持12.5%以上的成長力道。記者余承翰／攝影

如果你對一魚三吃獲利加速法還有疑問，覺得：「又是核心持股、衛星配置，又是質借、第二水庫⋯⋯這些東西到底該怎麼算？哪個部分賺多少才及格？」這可說是典型的「見樹不見林」。

想像一下，當你去買運動用品，一定是把水壺、啞鈴、毛巾通通一起結帳，最後依照收銀機顯示的總金額付錢。你只會關注「總共要付多少錢」，不會糾結這個水壺是不是比另一個牌子的貴10 元，或者那條毛巾的折扣太少。因為你的目標是買齊裝備、走出店門。

投資也是一樣的道理。我們無須把事情想得太複雜，為每一個項目去背艱澀的新公式，只要把前面辛苦打造的投資組合，視為一個功能完整的機器，然後關注整臺機器的回報即可。

大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永）
大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永）

我們的大腦會偷偷給不同來源的錢貼上不同的標籤，即是所謂的「心理帳戶」（Mental Accounting）。大多數人投資績效不好，就是因為會把「領到的股利」當成可以隨便花掉的零用錢，卻把「賺到的價差」當成神聖的本金。明明都是錢，卻因為心理帳戶的作祟，被分開看待、甚至分開消耗，導致複利效應大打折扣。

但在一魚三吃加速法裡，資產配置就像調製一杯長島冰茶（Long Island Iced Tea），我們不在乎裡面加了多少伏特加、多少琴酒，只在乎最後這杯酒的酒精濃度夠不夠烈（報酬率夠不夠高）。

因此，這套方法的運作邏輯非常簡單，就是只看這臺機器每年吐出多少真金白銀給我們。公式如下：

一魚三吃＝

現金股利＋股票股利價值＋已實現的價差獲利

投入本金

在景氣大好、股市呈現多頭局面時，這臺機器會穩定吐出現金股利與股票股利，光靠這兩樣，長期就能提供約12.5％ 的成長動能。而當市場出現劇烈波動時，啟動雙水庫機制，機器吐出來的就不只是股利，還會多出一筆豐厚的「已實現價差」。

對於投資人來說，現金股利、股票股利及價差這三樣東西，本質上完全相同，都是能讓你加速得到自由的真金白銀，因此我們無須糾結，哪一年靠股利達標，哪一年靠價差補貼。

一魚三吃獲利加速法的設計目標，就是透過這三種產出的自動互補，讓資產長期維持在12.5％ 以上的高速運轉。這也是為什麼當別人還在滿頭大汗的看盤、辛苦計算單一股票的漲跌與配息時，我們只要看總報酬，就能安穩且極速的朝著FIRE 終點線邁進。

（本文摘自大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永））

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股利 報酬率 帳戶

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