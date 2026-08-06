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大漲千點只是剛開始？陳龍「假破底真穿頭」：外資認錯回補大盤邁向5萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍看好台股上演「假破底、真穿頭」行情，預期台幣升值將引發外資認錯回補，大盤長線上看50000點，並鎖定記憶體、矽光子與PCB三大族群。記者曾吉松／攝影
分析師陳龍看好台股上演「假破底、真穿頭」行情，預期台幣升值將引發外資認錯回補，大盤長線上看50000點，並鎖定記憶體、矽光子與PCB三大族群。記者曾吉松／攝影

台股8月5日展現強勁反彈力道，單日大漲逾千點並一舉站上季線。分析師陳龍於5日的影音節目中重申看多立場，強調當前盤勢完全符合先前預期的「假破底、真穿頭」格局，並認為短線上的上影線與季線蓋頭反壓僅是技術面與籌碼整理的正常現象，大盤未來仍有機會向50000點大關邁進。

針對消息面與國際情勢，陳龍指出，美國財政部長貝森特發言提及霍爾木茲海峽重啟協議，為市場注入信心，帶動電子股領軍強攻。

同時，隨著中東局勢趨緩、油價與物價回落，聯準會下半年降息趨勢將更加明確，全球金融市場與AI概念股將迎來大復甦。

匯率方面，他先前預測的新台幣補升效應已現，隨著台幣強勢升值，過去累積龐大空單的外資將面臨軋空壓力，進而轉為「認錯回補」的巨大買盤

在操作策略上，陳龍強調市場在最恐慌時即是該貪婪的時刻，並主張「真正抄底不看技術分析，而是看籌碼面與心理面」；他指出，被動元件因前期套牢籌碼較亂，已於反彈至成本附近時先行獲利落袋，將資金集中於記憶體、矽光子與PCB等具備強勁基本面支撐的族群。

陳龍特別看好製造端記憶體（如南亞科、華邦電力積電）的長線前景，認為在AI自駕車與機器人等新應用帶動下，記憶體需求呈倍數增長，產能供不應求將推升價格上揚；此外，他也看好ABF載板（如錦碩）、銅箔基板（如台耀、聯茂）及矽光子（如波若威、全新、聯亞）等產業鏈標的，認為籌碼清洗乾淨後，這些優勢龍頭股將持續為盤面多頭主力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 破底 大盤 聯準會 中東 華邦電 力積電

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