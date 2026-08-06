反指標女神巴逆逆買南亞科！ 對帳單曝光 網喊：放過記憶體

台股近期在歷經大幅震盪後逐步回穩，有「反指標女神」之稱的財經網紅巴逆逆近日接連公開分享買進國巨與南亞科，其中南亞科成交對帳單曝光後，再度引發投資人熱烈討論，不少網友留言笑稱：「放過記憶體吧！」也讓「巴逆逆買南亞科」、「南亞科股價」等話題受到投資人關注。

巴逆逆買進南亞科 看好基本面公開曬對帳單

巴逆逆在臉書分享最新投資動態，貼出南亞科成交紀錄，表示已順利買進持股，並寫下「業績這麼好，怎麼可以不買」，透露自己相當看好公司的營運表現。此外，她還表示，投資獲利後計畫買一整套SPA用品犒賞自己，顯得信心滿滿。

由於巴逆逆過去曾多次分享持股後，個股股價隨後出現回檔，因此逐漸被網友冠上「股市冥燈」、「反指標女神」等稱號。此次公開買進南亞科，也讓不少投資人在留言區開玩笑表示：「不要過來」、「可以放過記憶體嗎」、「難怪股價開始轉弱」、「南亞科海嘯要來了」。

南亞科開高走低 市場解讀為短線獲利了結

南亞科日前公布歷史新高營收，也帶動DRAM及記憶體族群成為市場焦點。不過，股價5日雖以高盤開出，一度來到470.5元，但盤中漲幅逐漸收斂，終場收在445元，呈現開高走低的走勢，引發市場討論。

南亞科同時宣布，調高今年資本支出至697億元，調幅34%，並將在今年起至2029年的四年內，投資5A新廠上限3,466億元，不僅是南亞科歷來最大手筆投資，也是台灣DRAM業近20年來最大單一投資案。

除了南亞科之外，巴逆逆前一天才公開買進國巨，兩檔個股近期都成為投資人關注焦點。市場人士指出，南亞科先前已累積不小漲幅，在利多公布後出現獲利了結賣壓，屬於市場常見現象。

專家：基本面與市場資金仍是股價關鍵

針對南亞科明明業績好卻引發股價震盪，財經專家葉育碩在臉書分析，個股在短線快速上漲後，利多公布時出現部分投資人獲利了結，並不罕見。至於巴逆逆公開買進後，剛好遇上股價拉回，他則幽默表示，時間點「有點玄」，但仍應以市場供需及基本面因素作為主要判斷依據。

隨著記憶體產業景氣持續受到市場關注，南亞科股價能否在基本面支撐下延續走勢，以及DRAM產業景氣是否持續回溫，將成為市場與投資人持續關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。