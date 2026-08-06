暴跌又暴漲如雲霄飛車！韓股單日狂噴17.9％ 網笑：開正2反2都被巴來巴去

韓國股市近期上演驚人行情，KOSPI先是連續三個交易日重挫，官方緊急提高保證金門檻、限制槓桿ETF，希望穩定市場。沒想到幾天後，受到美國科技股財報激勵，KOSPI單日暴漲17.91%，創下史上最大單日漲幅，也讓市場形容這波行情根本就是「雲霄飛車KOSPI」。

不過，股市創高並沒有讓所有人鬆一口氣。報導指出，今年韓股熔斷機制已啟動44次，超越2008年金融海嘯時期的26次，不少投資人認為，真正可怕的不是上漲，而是市場以暴漲暴跌的V型反轉取代正常走勢，讓投資信心持續受到考驗。

劇烈震盪也讓散戶出現兩極化。部分年輕投資人依舊受到FOMO（害怕錯過）心理驅使，把每次大跌都視為進場機會，持續挑戰高風險、高槓桿；但也有不少投資人選擇撤退。數據顯示，近一個月韓國五大銀行存款增加超過24兆韓元，證券公司客戶保證金卻在兩個月內大減超過32兆韓元，資金明顯流向相對保守的定存。

網友則把焦點放在韓股的高波動性，有人笑稱「韓國哪來的股市，那叫高麗賭場」、「亞洲拉斯維加斯」，也有人認為「波動這麼大，散戶想做短線價差是沒有勝算的」。不少留言更提到槓桿投資，「槓桿仔被巴來巴去，笑死lol」、「螞蟻買正2就暴跌，買反二就暴漲，可憐韭菜」，認為散戶很容易成為市場震盪下的受害者。

最引發討論的，則是有民間團體宣布籌組「人民與股東黨」，開放持有一股股票以上的國民加入，希望替股民發聲。也有網友打趣表示「創黨，那以後就可以睡黨部了XD」，顯示這場韓股「雲霄飛車」行情，不只衝擊投資人的荷包，也意外延燒到政治與社會話題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。