蒸發5000點…好心勸回本就賣台股卻噴 他遭疏遠嘆：別多管閒事

投資賺錢靠自己，少賺卻可能怪朋友？一名股民上周在PTT股市板發文，詢問是否該勸想續抱股票的朋友出場，沒想到朋友參考鄉民意見後，以成本價賣出，台股隨後又漲至4萬4611點，兩人關係也逐漸疏遠。

該股民上周表示，朋友約在5月底、台股4萬點起漲階段進場，當時認為指數將漲到5萬點。即使大盤從4萬5000點向下修正，朋友仍堅持「一張不賣，奇蹟自來」，後來指數一度反彈，更讓他相信行情尚未結束。

股民認為，大盤曾多次給予高檔出場機會，朋友卻錯過約5000點漲幅，如今帳面回到損益兩平，仍想繼續抱股，因此發文詢問「該勸他嗎？」他當時則建議朋友以空單對沖風險。

股民今（5）日回報後續，表示曾將鄉民意見轉給朋友參考，對方認為「沒虧就是賺」很有道理，最後在成本價出場。豈料台股隨後繼續上漲，股民發文時已來到4萬4611點。

兩人雖未因此爭吵，但朋友最近明顯減少互動，讓股民感受到「些許疏離感」，忍不住感嘆「人真的不要多管閒事」。

文章曝光後，鄉民紛紛留言「多賺了不會分你，少賺恨你一輩子」、「講到錢都是傷感情的」、「勸你別多管閒事，輸贏都不是你的」，也有人直言「朋友問我都不給建議，出問題都怪你」。

不過，也有網友替原PO緩頰，認為最終仍是朋友自行決定賣出，這起事件讓不少股民感嘆，提供投資建議即使出於好意，仍可能在行情翻轉後傷害友情；與其替親友決定進退場，不如只提醒風險，讓對方自行判斷並承擔結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。