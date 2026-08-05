快訊

驚險畫面曝光！大業隧道口自撞護欄側翻 駕駛身藏毒品遭抓包

劍指盧秀燕？ 賴總統：台中是非洲豬瘟、食安問題的破口

田路路窮到剪衣當衛生紙…女星怒批工會失職「錢去哪了」 理事長發聲

蒸發5000點…好心勸回本就賣台股卻噴 他遭疏遠嘆：別多管閒事

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

投資賺錢靠自己，少賺卻可能怪朋友？一名股民上周在PTT股市板發文，詢問是否該勸想續抱股票的朋友出場，沒想到朋友參考鄉民意見後，以成本價賣出，台股隨後又漲至4萬4611點，兩人關係也逐漸疏遠。

該股民上周表示，朋友約在5月底、台股4萬點起漲階段進場，當時認為指數將漲到5萬點。即使大盤從4萬5000點向下修正，朋友仍堅持「一張不賣，奇蹟自來」，後來指數一度反彈，更讓他相信行情尚未結束。

股民認為，大盤曾多次給予高檔出場機會，朋友卻錯過約5000點漲幅，如今帳面回到損益兩平，仍想繼續抱股，因此發文詢問「該勸他嗎？」他當時則建議朋友以空單對沖風險。

股民今（5）日回報後續，表示曾將鄉民意見轉給朋友參考，對方認為「沒虧就是賺」很有道理，最後在成本價出場。豈料台股隨後繼續上漲，股民發文時已來到4萬4611點。

兩人雖未因此爭吵，但朋友最近明顯減少互動，讓股民感受到「些許疏離感」，忍不住感嘆「人真的不要多管閒事」。

文章曝光後，鄉民紛紛留言「多賺了不會分你，少賺恨你一輩子」、「講到錢都是傷感情的」、「勸你別多管閒事，輸贏都不是你的」，也有人直言「朋友問我都不給建議，出問題都怪你」。

不過，也有網友替原PO緩頰，認為最終仍是朋友自行決定賣出，這起事件讓不少股民感嘆，提供投資建議即使出於好意，仍可能在行情翻轉後傷害友情；與其替親友決定進退場，不如只提醒風險，讓對方自行判斷並承擔結果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 PTT

相關新聞

蒸發5000點…好心勸回本就賣台股卻噴 他遭疏遠嘆：別多管閒事

投資賺錢靠自己，少賺卻可能怪朋友？一名股民上周在PTT股市板發文，詢問是否該勸想續抱股票的朋友出場，沒想到朋友參考鄉民意見後，以成本價賣出，台股隨後又漲至4萬4611點，兩人關係也逐漸疏遠。

Palantir財報超預期！網看呆「AI需求真的來了」指還有1重點待觀察

美國AI軟體公司Palantir公布最新財報，不僅營收、獲利雙雙優於市場預期，更大幅調升全年財測，其中美國商業業務營收年增高達149%，執行長Alex Karp更形容市場需求「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」，激勵股價盤後飆漲15%，也在PTT股板掀起熱烈討論。

國巨*（2327）獲利創高股價卻腰斬！網曝原因：市場殺的是估值不是基本面

被動元件大廠國巨(2327)近期股價劇烈震盪，自7月初高點1220元一路重挫至最低456.5元，波段跌幅逾六成。不過，有網友在Dcard發文指出，重新檢視國巨最新財報後，發現公司基本面並未如市場想像般惡化，第二季營收、獲利及EPS均創下新高，接單出貨比(B/B值)更大幅攀升，引發「財報這麼好，股價為何腰斬」的討論。

30年投資當然也犯過錯！王仲麟揭2次「盲目操作」：聯電腰斬、因父病誤打誤撞避開股災

投資人王仲麟回顧30年投資經歷，分享兩次盲目操作的教訓。首次因聽信學長建議買聯電，導致股價腰斬；另一次在父親住院時清空股票，巧妙避開股災。他呼籲投資者保持懷疑與信心，尋找適合自己的投資策略。

南韓限縮槓桿逼出狂熱散戶轉戰美股？狂砸37億美元買SOXL 網酸：賭狗自己會找出路

南韓散戶在當局限縮槓桿ETF後，轉戰美股，狂砸37億美元購入SOXL。儘管短期內虧損擴大，投資者仍因恐懼錯失而加碼，反映高風險操作習慣。

股票漲不停卻急需用錢？他求救「賣股還是房屋二胎」網勸比較利息&報酬

不少投資人長期持有股票，最擔心的莫過於臨時需要資金時，被迫賣在不想賣的時間點。一名網友就在Dcard發文表示，自己前幾年陸續買進股票，好不容易累積不錯的帳面獲利，近期卻因家中突然有資金需求陷入兩難，不知道該賣股，還是透過貸款保留持股，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。