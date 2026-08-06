川普媒體推出付費API搶先看貼文！網酸「川投顧」：真正的K線之神

美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）推出付費服務「Truth API」，讓金融新聞機構、高頻交易公司等付費客戶，能比一般用戶提早幾毫秒收到川普在Truth Social發布的貼文，藉此讓交易演算法搶先下單。消息曝光後，TMTG股價上漲7%，川普持有的公司股份帳面價值也增加約7,700萬美元（約新台幣24.6億元），引發市場對利益衝突與市場公平性的討論。

根據媒體報導，Truth API訂閱前10大熱門帳號，每月收費約6萬至10萬美元（約新台幣192萬至320萬元），目前至少已有五名客戶簽約。服務可提供機器可直接讀取的即時資料，讓高頻交易系統在一般投資人收到通知前便完成交易。TMTG則表示，API傳送的是公開資訊，販售的是傳輸速度，而非資訊內容；白宮也否認存在利益衝突。不過，美國民主黨國會議員已要求監管機關介入調查，並提出法案希望禁止此類做法。

PTT網友則幾乎一面倒以戲謔角度討論，不少人直呼這才是真正的「川投顧」，留言包括「真正有用的投顧」、「市場上最準的投顧老師」、「川皇親帶會員」、「K線之神」、「天下武功，唯快不破」，認為相較一般分析師，能提前得知川普發文內容的價值遠高得多。

不少網友也認為，對高頻交易公司而言，每月10萬美元的費用相當便宜，「華爾街爽死」、「對華爾街才10萬美元有夠便宜」、「高手不是看內容，是搶那幾毫秒」，指出在高速交易環境下，零點幾秒的資訊優勢就可能創造巨大獲利，因此API服務具有相當高的商業價值。

另一方面，也有不少人質疑此舉涉及市場公平性與利益衝突，留言批評「公然內線」、「官方內線交易」、「光明正大收割全球財富」、「這沒違法真的太誇張了」、「世界總統帶你飛」，認為身兼總統與上市公司大股東，再販售能提前取得自身發文的服務，容易引發外界對市場操縱的疑慮。

此外，也有網友指出，川普並未直接提供未公開資訊，而是販售公開貼文的傳輸速度，因此從法律角度未必構成違法，但是否符合公職倫理與市場公平原則，仍有待美國監管機關及國會進一步釐清。

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