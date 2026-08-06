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大賣空貝瑞再喊1987式崩盤！網酸年年喊崩：成美國老蘇

聯合新聞網／ 綜合報導
大賣空投資者麥可．貝瑞警告美股可能面臨1987年崩盤情境，將責任推向低波動與槓桿資金，PTT網友多數不以為然，稱其為「美國老蘇」，並質疑其看空論。貝瑞儘管持看跌部位，但強調做空不適合一般投資人。歐新社
大賣空投資者麥可．貝瑞警告美股可能面臨1987年崩盤情境，將責任推向低波動與槓桿資金，PTT網友多數不以為然，稱其為「美國老蘇」，並質疑其看空論。貝瑞儘管持看跌部位，但強調做空不適合一般投資人。歐新社

美股持續改寫歷史新高之際，曾因成功預測2008年金融海嘯而聲名大噪的《大賣空》原型人物麥可．貝瑞（Michael Burry）再度示警，認為市場可能逼近重要高點，不排除重演1987年「黑色星期一」式崩盤。不過，消息在PTT股板掀起熱烈討論，多數網友對其看空論調並不買單，更戲稱他是「美國老蘇」、「美國嘎偉」。

根據媒體報導，貝瑞指出，目前美股漲勢受到低波動環境與槓桿資金推動，一旦市場反轉，恐引發連鎖性拋售。他仍維持包括SOXX、美光、輝達、Palantir、特斯拉及應用材料等股票的看跌部位，雖然除了輝達外，其餘空單目前仍維持獲利，但他也表示，若市場證明自己判斷錯誤，將會停損出場，同時強調做空並不適合一般投資人。

不過PTT網友大多抱持懷疑態度，不少人認為貝瑞近年來幾乎年年示警崩盤，「每天喊總有一天會中」、「壞掉的時鐘一天也會準兩次」、「從前年喊到今年」、「寫考古題」、「1987也太久以前」。也有人認為，空頭論述持續多年，卻錯過這波AI牛市主升段，投資績效未必勝過長期持有大盤。

討論串中，「美國老蘇」成為最熱門關鍵字，大量網友將貝瑞與國內知名空頭分析師相提並論，笑稱「美國老蘇」、「美國嘎偉」、「空軍總司令」、「空軍燃料」，也有人直言「至少人家有真正下單，比空氣單好多了」、「有單就給尊重」，認為即使看法錯誤，仍比只出一張嘴更值得尊敬。

此外，也有部分網友認為不能完全忽視貝瑞的警告，指出2008年金融海嘯前他同樣遭市場質疑多年，最終仍證明判斷正確，「2008也是被笑好幾年才贏」、「市場終究會修正，只是不知道何時發生」、「悲觀的人邏輯正確，樂觀的人賺走一切」，認為市場仍須留意AI概念股估值過高的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股 空軍 做空

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