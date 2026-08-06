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南亞科Q2獲利亮眼股價委屈⋯仍有上漲空間？悲觀派酸：利多早反應

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科第二季每股盈餘達14.97元，明顯成長，引發股市熱議。部分網友認為股價有上漲空間，但也有人表示利多已經反應，市場關注接下來的第三季展望。記憶體產業仍面臨景氣循環及競爭壓力。聯合報系資料照
南亞科第二季每股盈餘達14.97元，明顯成長，引發股市熱議。部分網友認為股價有上漲空間，但也有人表示利多已經反應，市場關注接下來的第三季展望。記憶體產業仍面臨景氣循環及競爭壓力。聯合報系資料照

記憶體大廠南亞科（2408）公布2026年第二季財報，單季每股盈餘（EPS）14.97元，較第一季8.41元明顯成長，上半年EPS累計23.38元，財報公布後立即引發PTT股板熱議，不少網友直呼「委屈了」，認為以目前獲利表現，股價仍有上漲空間，但也有人認為利多早已反映，接下來將考驗第三季展望。

根據公司公告，南亞科上半年合併營收1316.36億元，歸屬母公司淨利762.52億元，基本每股盈餘23.38元。其中第二季EPS達14.97元，高於第一季8.41元，原PO也拋出問題「樓下覺得委屈嗎」，引發大量討論。

不少PTT網友認為，市場焦點已不只是第二季財報，而是第三季及全年獲利表現，「7月營收月增50%，Q3應該不只22元」、「全年EPS不可能只有50元」、「今年有機會賺70至75元」、「如果7月動能延續到年底，全年保底65元」。也有人引用法人預估指出，明年獲利甚至可能更高，因此認為目前本益比仍具吸引力。

不過，也有另一派認為，記憶體仍屬景氣循環產業，市場已提前反映利多，「公布財報通常就是出貨」、「今天股價漲不上去就是答案」、「利多不漲要小心」、「本益比9倍差不多就是目前價位」。也有網友拿三星、美光、SK海力士等國際同業比較，認為南亞科仍須面對中國產能競爭及估值壓力。

此外，近期頻頻看空記憶體族群的財經網紅「老蘇」也成為討論焦點，不少留言笑稱「老蘇：空」、「空單燃料進來了」、「被老蘇點名，是好是壞呢」，還有人提到「反指標網紅」8ZZ近期進場買進，戲稱「今天就軟掉了」、「等8ZZ停損再來看」，相關話題持續成為股板熱議焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 記憶體 台股

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