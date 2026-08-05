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30年投資當然也犯過錯！王仲麟揭2次「盲目操作」：聯電腰斬、因父病誤打誤撞避開股災
財經主持人詹璇依在影音節目中訪問知名投資人「超馬芭樂」王仲麟，針對其30年的投資經驗，詢問是否曾有過未經精算、貿然決策的非理性投資經驗；王仲麟坦言，在他的投資生涯中確實有過兩次比較特別的經歷。
第一次是在他剛退伍、完全沒有投資經驗時
當時他聽信學長的推薦買進聯電，以每股120元進場，不到半年時間股價直接腰斬至60元。雖然學長建議加碼且自身與家人皆做信用交易，但他最終因資金不足選擇在60元停損認賠。
隨後聯電股價一路跌至30元，學長也不再與他聯絡...王仲麟表示，這段聽信他人資訊的經驗並非自律，而是一種「自殘」，也讓他意識到投資沒有不勞而獲。
第二次則發生在2019年11月
當時王仲麟為了照顧93歲高齡住院的父親，一時心急決定將手中佔比約40%的波段個股全部清空，僅保留現金流部位；隨後2020年爆發新冠疫情，市場出現劇烈拉回，他在無意間避開了大幅修整。
王仲麟笑稱這並非出自理性分析，而是父親給他的「禮物」。隨後在市場情緒與思慮恢復後，他觀察到有信心的資金開始加碼，便在合理低點進場佈局。
針對給初入市場投資者的建議，王仲麟提出「永遠懷疑自己，也永遠相信自己」...
他說明，不論是價值投資、本益比或股價淨值比等傳統指標，面對各種投資方法時，應該先保持懷疑，接著進行驗證，最終才能找到適合自己的策略。
他強調，沒有任何一種方法是完美的，投資人應全貌了解並嘗試，找出符合自身風險承受度的專屬方式。
◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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