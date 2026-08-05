南韓限縮槓桿逼出狂熱散戶轉戰美股？狂砸37億美元買SOXL 網酸：賭狗自己會找出路

南韓監管當局加強限制三星電子、SK海力士等單一股票槓桿ETF後，部分散戶沒有選擇降低風險，反而把資金轉向美股三倍槓桿ETF...其中，追蹤費城半導體指數單日3倍報酬的SOXL，成為最熱門標的。

報導以29歲散戶閔先生為例，他投入500萬韓元買進SOXL，隔天帳面跌逾10%，卻將下跌視為加碼機會，最終虧損擴大至30%；他坦言，自己當時完全被錯失恐懼支配，原本只是想追回先前錯過的漲幅。

根據韓國證券登記結算院數據，南韓散戶7月淨買入46.7億美元美股，SOXL就吸引37.7億美元資金；儘管6、7月合計有53億美元流入美股，散戶持有的美股資產市值卻縮水337億美元，報導認為，槓桿商品損耗與股價下跌是主要原因。

消息曝光後，網友直呼「國內不給玩 來去外國賭場玩」、「賭狗自己會找到出路 沒救」，也有人形容「這下真的玩上癮了」，認為監管只能限制商品，卻不一定能改變投資人的高風險操作習慣。

另有網友留言「有輸過 沒怕過」、「賠越多開越大」，還有人笑稱「韓國貪狗要去教訓華爾街了嗎XDD」。但也有意見指出，美股市場量體較大，南韓散戶的槓桿資金未必足以撼動整體市場，真正承擔波動與損耗的，仍是投資人自己。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。