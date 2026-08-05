油價應聲大跌！美財長喊美伊最快這兩天談妥 網笑翻：又又又又達成協議

美國與伊朗緊張局勢再度傳出轉機；美國財長貝森特表示，美伊雙方正在談判，最快可能在4日或5日達成協議，重新開放荷莫茲海峽並恢復自由通行，讓當前衝突局勢朝正常化方向發展。

消息曝光後，國際油價明顯走弱，原PO指出布蘭特原油已跌到79美元附近，市場也重新評估戰爭、通膨與供應鏈風險。隨著油價回落，加上先前市場去槓桿告一段落，投資人開始期待AI與科技股能否延續反彈。

不過，股民對這類和談消息明顯已經有些麻木...許多人認為，美伊之間過去多次傳出協議或停火，之後卻又重新爆發衝突，因此這次到底能維持多久，市場仍抱持高度懷疑。

網友紛紛留言「第幾次了」、「又又又又達成協議」、「天天都有機會達成」，還有人直接形容劇本是「週一/二和談，週四/五開戰，週末TACO」，認為類似消息已經反覆上演多次。

也有網友提醒，即使市場不再完全相信，美國高階官員的發言仍可能影響油價與股市，因為「喊100次，只要有一次不Taco，市場不敢賭啦」；至於上周停損、如今面對個股連漲兩三根的投資人，最難的恐怕不是看懂消息，而是決定該不該重新追價進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。