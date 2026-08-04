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葉丙成、巴逆逆同框合照 臉上帶笑內心怕爆「持股千萬別重疊」

聯合新聞網／ 綜合報導
前教育部次長、台大教授葉丙成。聯合報系資料照
前教育部次長、台大教授葉丙成。聯合報系資料照

前教育部次長、台大教授葉丙成昨（3）日晚間在臉書分享網紅「吃土鋁繩－巴逆逆」的合照，幽默表示，遇到這位「連彭博社都無法忽視的投資大神」，心情相當戰戰兢兢，還祈禱自己手上的股票千萬不要與她重疊，引發網友熱議。

照片中，巴逆逆身穿灰色背心搭配牛仔褲，開心對著鏡頭比出俏皮手勢，一旁的葉丙成同樣露出笑容比出勝利手勢。兩人在室內並肩合影，氣氛看來十分輕鬆，不過葉丙成的配文卻充滿股民熟悉的「反指標哏」。

葉丙成寫道「今天遇到連彭博社都無法忽視的投資大神『吃土鋁繩－巴逆逆』，心情戰戰兢兢，希望我手上的股票跟她完全都沒重疊」，短短一句話，不僅調侃巴逆逆在股市中的特殊名號，也讓不少熟悉她投資戰績的網友會心一笑。

巴逆逆經常在社群公開自己的股票操作與損益，因屢次發生「買進後下跌、賣出後反彈」的巧合，被股民封為「反指標女神」。她今年5月更貸款500萬元投入股市，相關操作還被《彭博》列入台灣散戶槓桿投資熱潮的報導，意外從台灣社群紅到國際財經媒體。

不過，巴逆逆近日的投資之路並不平靜。她7月29日透露，貸款買股滿100天後，整體損益已由獲利轉為虧損約50萬元；隔天7月30日陸續賣出廣閎科、聯電，其中一筆交易停損20萬元，忍不住發文求救。沒想到她停損後，台股7月31日隨即展開猛烈反彈，加權指數狂飆3186點，創下史上最大單日收盤漲點，也讓「反指標」話題再度被網友拿來開玩笑。

網友們直言「當8ZZ女神買正2，就是無差別攻擊」、「前日台股回漲，但正二居然續跌，不得不讓人相信神跡」、「請金管會要求她比照ETF每日公布持股變動」，甚至打趣說「千萬不要被她看到你的持股」、「同框就算重疊了」。

台股8月4日盤中劇烈震盪逾1000點，終場小跌25點，收在43360點。大盤在歷經7月重挫及月底急彈後，短線波動仍相當劇烈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴逆逆 葉丙成 網紅 彭博

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