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台股「假破底真穿頭」直指5萬點！陳龍力挺AI算力無泡沫：建置如百年前蓋電廠

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍直言外資9萬口空單將遭巨軋，力挺AI算力建設為結構性大趨勢、絕無泡沫，預告台股將迎來「假破底真穿頭」行情並衝向高點。記者曾原信／攝影
分析師陳龍直言外資9萬口空單將遭巨軋，力挺AI算力建設為結構性大趨勢、絕無泡沫，預告台股將迎來「假破底真穿頭」行情並衝向高點。記者曾原信／攝影

分析師陳龍指出，台股近期受台積電等權值股拖累導致大盤指數失真，但許多跌深電子股已強勢反彈。

針對外資台指期淨空單突破9萬口創歷史新高，他認為外資未必能獲利，若台股後續如預期啟動大反彈，這批龐大的空單恐將面臨嚴重的軋空壓力。

上週市場出現「融資追繳令萬件齊發」與融資大減的狀況，陳龍強調這就是大盤觸底的強烈訊號；從總體經濟面來看，台灣作為AI建設最大受惠者，今年經濟成長率有機會衝上10%，這一波拉回只是籌碼洗盤，台股將上演「假破底真穿頭」行情，目標看至5萬點，長線更上看8萬點。

針對華爾街質疑四大雲端服務供應商（CSP）自由現金流轉負的「AI泡沫」聲浪，陳龍提出強烈反駁，強調「完全沒有AI泡沫」。他將目前的AI算力大建設，比喻為100年前電力工業革命興建電廠，雲端巨頭積極投入資金建置資料中心與採購算力，是針對未來10年的關鍵戰略投資。

在權值股方面，針對英特爾（Intel）高階封裝（EMIB）良率提升引發台積電股價修正，陳龍分析，台積電下跌主因是先前抗跌導致的正常修正。

事實上，目前台積電CoWoS產能嚴重供不應求，競爭對手釋放下遊封裝產能反而能解除瓶頸，帶動台積電上遊先進製程晶片大量出貨，對台積電實屬利多。

展望後市，隨著上週融資浮濫籌碼清洗完畢，加上政府將處置股撮合時間由5分鐘放寬至2分鐘等制度鬆綁，更有利於後續飆股展現攻擊力道。陳龍建議投資人切勿在絕望時亂賣股票，電子股屬結構性長期大建設而非單純景氣循環，應把握修正後的反彈契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 破底 算力 台積電 Intel

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