「EZ WAY個資爭議」掀官股民營論戰！他曝只有台灣外包：政府恐可卸責

EZ WAY個資爭議持續延燒，近日有PTT網友發文比較各國進口報關系統，指出多數國家的電子報關平台皆由政府或官方機構直接營運，相較之下，台灣EZ WAY由上市公司關貿網路負責，引發不少網友討論政府外包、官股民營及個資管理等議題。

原PO表示，透過AI整理各國制度後發現，韓國PCCC、UNI-PASS、美國CBP ACE、中國電子口岸、歐盟IOSS與ICS2、泰國Thai NSW等平台皆由官方直接管理，日本NACCS則屬政府持股逾半的半官方機構；反觀台灣EZ WAY由關貿網路營運，而財政部持股約36%。原PO強調，自己支持電子化報關，但質疑其他先進國家多採官方管理，台灣卻選擇外包民營公司，認為政府可能藉此卸責。

文章曝光後，支持原PO觀點的網友認為，政府推動數位化沒有問題，但應該提高透明度與公部門監督機制，「羨慕國外政府自己做，反觀台灣」、「外包還可以卸責」、「明明是政府業務卻交由民間公司負責」，也有人質疑政府大力宣導使用EZ WAY，卻鮮少說明平台的營運模式，導致不少民眾誤以為是百分之百官方系統。

不過，也有另一派網友認為，各國制度本就不同，不能直接比較，並指出關貿網路前身原本就是政府推動通關自動化的組織，1990年代民營化已有歷史背景；此外，證交所、中華電信、高鐵等也都採取不同程度的官股民營或特許民營模式，並非只有EZ WAY如此，因此爭議焦點不應只放在持股結構。

此外，也有不少人將討論拉回實務面，認為真正需要改善的是EZ WAY的使用體驗與資訊安全，而非單純討論官股比例，「App真的不好用」、「介面很像政府做的」、「如果有更好的個資保護方式，例如Token化處理，才是值得改善的方向」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。