Palantir財報超預期！網看呆「AI需求真的來了」指還有1重點待觀察

美國AI軟體公司Palantir公布最新財報，不僅營收、獲利雙雙優於市場預期，更大幅調升全年財測，其中美國商業業務營收年增高達149%，執行長Alex Karp更形容市場需求「彷彿來自另一個世界（otherworldly）」，激勵股價盤後飆漲15%，也在PTT股板掀起熱烈討論。

根據財報，Palantir預估2026年全年營收將達81.6億美元，高於市場預期約77億美元，調整後營業利益也上修至48.9億至49.1億美元。第二季美國商業營收達7.64億美元，年增149%，遠高於市場預估；整體美國市場營收年增115%，海外營收則年增33%。執行長Karp表示，公司本季表現「簡直像來自另一個世界」，並強調企業若直接部署AI模型而缺乏管理平台，將面臨潛在風險。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，Palantir此次財報繳出相當驚人的成績，不僅營收維持高速成長、合約動能持續創高，也直接回應市場先前擔憂AI新創競爭的疑慮，認為未來甚至有機會持續維持三位數的年增率。

貼文曝光後，不少網友認為這份財報確實亮眼，「財報是真的好到誇張，我都懷疑自己看錯」、「AI真的開始變現了」、「用AI開始賺錢的軟體股」，也有人看好Palantir未來有望吃下更多主權AI及企業AI平台訂單，認為AI應用正逐漸從硬體建設走向軟體服務。

不過，也有投資人提出不同觀點，認為目前仍須觀察海外市場發展。一名網友指出，國際營收雖年增約34%，但季增幅度僅約3%，占總營收比重也從去年同期約27%下降至約19%，顯示目前主要成長仍集中在美國市場。此外，也有人認為Palantir現階段受惠於美國政府及國防需求，加上地緣政治因素推升AI國防應用，未來是否能延續高速成長仍待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。