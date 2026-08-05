股票漲不停卻急需用錢？他求救「賣股還是房屋二胎」網勸比較利息&報酬

不少投資人長期持有股票，最擔心的莫過於臨時需要資金時，被迫賣在不想賣的時間點。一名網友就在Dcard發文表示，自己前幾年陸續買進股票，好不容易累積不錯的帳面獲利，近期卻因家中突然有資金需求陷入兩難，不知道該賣股，還是透過貸款保留持股，引發網友熱烈討論。

原PO表示，如果直接賣掉股票，資金問題確實可以解決，但總覺得可惜，擔心一賣出股價又繼續上漲。原本曾考慮向銀行申請房屋二胎，不過詢問後發現流程較繁瑣、需要準備不少文件，後來在朋友建議下改找貸款公司評估。原PO分享，對方先了解資金用途及自身財務狀況，再提供適合的方案，也提醒保留還款空間，而非一味提高貸款額度，最終順利取得資金，也保留了手上的股票部位，因此好奇其他投資人遇到類似情況時會如何選擇。

文章曝光後，部分網友認為，若只是短期周轉，確實不一定要急著賣掉長期持有的資產。「抱了那麼久真的很難下手」、「不要因為短期資金需求，被迫賣在自己不想賣的時間」，認為只要還款能力足夠，透過其他融資方式保留投資部位也是可行選擇。

不過，也有不少人提醒，貸款終究代表負債，仍須仔細評估利率與還款能力。有網友表示，應先計算股票未來可能的報酬率是否能高於貸款成本，「如果二胎利息比投資報酬還高，就沒有必要硬撐」、「投資是為了改善生活，不要讓自己反而背負更大的壓力」。

此外，「股票質押」也成為留言區最多人推薦的替代方案。不少網友認為，相較於房屋二胎，股票質押更符合已有股票部位、短期需要現金的情境，建議原PO可優先了解股票質押的條件，再與信貸、房屋二胎等方案比較利率及資金成本。

也有人提出不同看法，認為若資金需求不是特別龐大，信貸或許也是選項之一；若不得不賣股票，也可以考慮分批賣出，而非一次全部出清，藉此兼顧現金需求與持續參與市場的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。