國巨*（2327）獲利創高股價卻腰斬！網曝原因：市場殺的是估值不是基本面

被動元件大廠國巨*（2327）近期股價劇烈震盪，自7月初高點1220元一路重挫至最低456.5元，波段跌幅逾六成。不過，有網友在Dcard發文指出，重新檢視國巨最新財報後，發現公司基本面並未如市場想像般惡化，第二季營收、獲利及EPS均創下新高，接單出貨比(B/B值)更大幅攀升，引發「財報這麼好，股價為何腰斬」的討論。

原PO整理指出，國巨第二季營收444.56億元，年增35.7%；毛利率38.5%；稅後純益94.18億元，年增88.5%；單季EPS4.59元創歷史新高，上半年EPS達8.48元，已超越去年全年表現。此外，公司先前透露，6月底B/B值已由5月股東會時的1.3升至2.2，AI相關產品B/B值也達1.4，標準品產能利用率約80%，特殊品更超過90%，顯示接單仍相當熱絡。

原PO分析，國巨財報公布後仍跌停，主要原因在於第三季展望僅釋出「溫和季增」，未達市場原先期待的高速成長，加上被動元件族群先前遭列為處置股，導致市場賣壓集中。不過近期股價已有回穩跡象，在台股反彈之際，國巨連續兩天亮燈漲停，即使部分外資調降目標價，多家外資券商仍維持「買進」評等，也讓原PO好奇，高檔套牢的投資人是否該考慮加碼攤平。

貼文引發熱烈討論，多數網友認為，市場修正的並非公司基本面，而是過高的估值。有人指出，國巨股價衝上1220元時，本益比已高達60至70倍，即使市場預估全年EPS約20元，估值仍偏高，「股價早就把未來幾年的成長反映完了」、「財報是過去式，股價反映的是未來」、「預期沒有比市場更好，自然就會修正」。也有網友認為，1220元本來就是資金炒作下的價格，如今回檔只是估值回歸合理區間。

另一派網友則提醒，不應只看財報決定投資，「公司沒有問題，不代表股價一定會漲」、「財報是真的，但不代表股價就值那麼高」。有人直言，市場更重視企業未來成長速度，而非已公布的獲利數字，因此即使財報創高，只要展望低於市場期待，股價仍可能大幅修正。

此外，也有不少人將國巨與其他產業相比，認為同樣屬於景氣循環股的記憶體族群，本益比反而更低，顯示市場對AI概念股與被動元件的估值曾過度樂觀。部分網友則認為，目前股價是否具投資價值，仍須觀察後續營收、AI需求及B/B值是否能持續維持高檔，才能判斷此次修正是否已接近尾聲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。