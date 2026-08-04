重鎮在熊本！台積電捐4950萬助災區重建 網讚：在地企業伸援手合理又溫馨

日本熊本上月28日發生芮氏規模7.1強震，台積電（2330）位於熊本的JASM廠區也受到影響。隨著廠區完成復原，台積電宣布捐贈2.5億日圓、約新台幣4950萬元，協助受災地區進行重建與復原。

台積電在聲明中向熊本地震受災民眾表達慰問，除了公司捐款，也透過台積電慈善基金會發起員工募款活動，希望協助災區早日完成復原與重建。

台積電表示，熊本是全球生產布局的重要據點之一。地震發生後，在當地員工與供應商共同努力下，JASM工廠迅速完成復原，公司也向日本政府、熊本縣、地方政府及供應鏈夥伴表達感謝。

消息曝光後，不少網友認為，台積電既然在熊本設廠，支援當地災後重建相當合理。有人表示「捐熊本很好啊 它就在熊本」，也有網友認為「員工優先 這個立意很好 至少讓受災戶能安心上班」。

不過，留言區也出現不同聲音，有人質疑捐款金額與員工分紅之間的安排，也有人將話題延伸至其他地區。對此，另有網友直言「要捐廣西自己捐阿」，整體討論除了肯定台積電支援熊本，也意外演變成一場捐款地點與企業責任之爭。

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