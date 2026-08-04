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長鑫LPDDR6傳拚下半年量產！網指稱「是利多」：盼記憶體價格回歸正常

聯合新聞網／ 綜合報導
長鑫存儲即將量產LPDDR6，市場預期帶動記憶體價格回歸正常。首款產品速率達12800Mbps，解析度為16Gb，將成為全球率先推向市場的廠商之一。網友對市場競爭及價格變化展開激烈討論。（路透）
長鑫存儲即將量產LPDDR6，市場預期帶動記憶體價格回歸正常。首款產品速率達12800Mbps，解析度為16Gb，將成為全球率先推向市場的廠商之一。網友對市場競爭及價格變化展開激烈討論。（路透）

中國記憶體廠長鑫存儲傳出LPDDR6產品已接近研發驗證尾聲，市場預期最快有望於今年下半年量產，若進展順利，將成為全球率先量產LPDDR6的業者之一。消息曝光後，引發PTT股板熱議，不少網友關注是否將衝擊全球DRAM市場，也掀起對三星、SK海力士、美光及台廠記憶體產業競爭態勢的討論。

根據媒體報導，長鑫存儲首款LPDDR6產品規格設計速率達12800Mbps，單顆容量16Gb，採用1295 Ball PoP堆疊封裝，並強化低功耗及RAS可靠性功能。目前產品已進入研發驗證尾聲，若後續完成小量導入及驗證程序，即有望於今年下半年正式量產。長鑫目前主要量產產品為DDR5、LPDDR5及LPDDR5X，其中LPDDR系列已成為公司主要營收來源，LPDDR6被視為下一波低功耗記憶體升級的重要產品。

消息曝光後，不少網友認為，中國持續投入消費型記憶體市場，長期來看有助增加供給，「有更多廠商願意做消費型記憶體是好事」、「希望價格回歸正常」、「終於不用一直被高價記憶體綁架」。也有人期待中國擴產能帶動市場競爭，認為若能降低DDR與LPDDR價格，對一般消費者、DIY組裝電腦及手機市場都是利多。

不過，也有不少人認為市場反應可能過於樂觀。部分網友指出，目前長鑫供應仍以滿足中國內需為主，且產品良率、產能及成本仍待觀察，「現在連中國市場都還餵不飽」、「長鑫目前產品價格甚至比韓廠還高」、「量產不代表會低價傾銷」，認為短期內未必會引發全球記憶體價格大幅下跌。此外，也有技術派網友提醒，LPDDR6、一般DDR及HBM屬於不同產品線，不應混為一談，現階段對AI伺服器使用的HBM市場影響相對有限。

另一派網友則將焦點放在產業競爭格局，認為中國若持續提升記憶體自主供應能力，即使產品無法大量出口，也可能逐步取代中國內部原本採購的韓、美產品，間接改變全球DRAM供需結構。有網友指出，一旦中國市占率持續提升，未來全球記憶體市場仍可能面臨更激烈競爭；但也有人認為，長鑫過去包括HBM等產品曾多次傳出量產消息，最終進度未如市場預期，因此仍需觀察正式量產及良率表現，才能評估對產業的實際衝擊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

記憶體

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