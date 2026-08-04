跌到賣不掉⋯王世堅籲改革股票處置制度！網熱議：分盤交易早該退場

近期台股劇烈震盪，不少個股因遭列入處置而採分盤交易，部分投資人反映即使想停損，也因流動性不足出現「跌到賣不掉」的情況。民進黨立委王世堅認為，沿用30年的處置制度已與現今市場規模脫節，建議全面檢討股票處置機制，並參考美、日、韓等成熟市場導入盤中熔斷機制，引發PTT股板熱烈討論。

根據媒體報導，王世堅表示，近期接獲不少股民陳情，指出股票被列入處置後，即使面臨大跌也難以順利停損。他認為，目前的分盤交易制度是30年前的設計，如今台股市場規模與結構早已不同，不僅影響投資人交易權益，也可能影響企業增資及營運規劃。因此提出三項建議，包括全面檢討處置制度、研議以盤中熔斷取代長時間分盤，以及調整處置標準，納入市值與基本面等因素，而非僅依股價波動決定是否處置。

對此，不少網友認同改革方向，認為處置制度早已過時，「處置真的很智障」、「早該改成熔斷機制」、「美日韓都採熔斷，就台灣還在分盤交易」，不少人認為現行制度不僅影響股價正常反映，也容易造成跌勢時流動性惡化，甚至讓投資人陷入想賣卻賣不掉的窘境。部分網友更主張，除了處置制度外，未來也可討論放寬甚至取消10%漲跌幅限制，讓市場交易機制與國際接軌。

不過，也有另一派持不同看法，認為處置制度仍有存在價值。他們指出，分盤與漲跌幅限制能在市場劇烈波動時提供投資人冷靜時間，若完全取消限制，恐怕出現一天暴跌20%甚至30%的情況，對融資投資人及散戶衝擊更大。也有人認為，真正造成流動性不足的關鍵其實是漲跌停制度，而非處置本身，因此若要改革，應整體檢討交易制度，而不是單獨取消處置機制。

此外，也有網友質疑，王世堅雖表示自己從未買賣股票，但能夠注意到市場制度問題值得肯定；也有人認為，過去不少改革提案最後都不了了之，真正關鍵仍在於金管會是否願意推動制度修正。

編按：面對市場訴求，證交所與櫃買中心也迅速做出回應，宣布於10日推出處置與注意股制度的三大變革。 在處置股方面，一般處置期間由10個營業日縮短至5個營業日（含當沖過高者由12日縮短至7日），撮合時間亦統一加快為約每2分鐘一次，大幅提升流動性與交易效率；在注意股方面，放寬千金股的六日價差標準，千元以上個股需達300元以上才列注意股，並隨股價級距等比例調升，避免高價股因正常波動輕易觸發警戒，此舉也被市場稱為「台積電條款」。 新制上路後，目前仍處於處置期的股票將直接適用新規定，未來主管機關也將每半年定期檢討，以符現行市場結構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。