存股遇空頭該賣？網勸「遵守紀律」：符合策略也可獲利了結

近期台股震盪劇烈，不少長期投資人眼看帳面獲利大幅縮水，也開始思考是否該在空頭趨勢中先行獲利了結。一名網友就在PTT發文詢問，若明知市場已轉空，是否應該先賣出存股，等跌深後再買回，引發網友熱烈討論，形成「長抱派」與「波段派」兩大陣營。

原PO表示，自己存股多年，近期因台股修正，帳面獲利回吐不少，雖然知道長期而言股價終究有機會回升，但仍忍不住思考，如果已判斷市場進入空頭，是否應該先將持股獲利了結，等真正止跌或跌得更深時再重新買回，如此或許能避免獲利回吐，甚至增加整體報酬。

不過，多數網友並不認同這種做法，認為存股的核心精神就是長期持有，而非猜測高低點。「存股就是要用錢才賣」、「如果知道現在一定走空，那你早就是股神」、「真的確定會跌，應該直接放空，不是賣存股」等留言獲得不少共鳴。也有人提醒，市場真正困難的不是判斷會跌，而是能否準確抓到重新進場時機，一旦賣出後行情反彈，反而容易錯失漲勢。

另一派網友則認為，存股並非完全不能賣，只要有自己的紀律，適時獲利了結也是合理策略。有網友分享，自己曾將漲幅過大的持股賣出，之後再把本金投入其他標的；也有人表示，若持股已累積相當可觀的報酬，適度調節、落袋為安沒有問題，重點是能接受賣飛的結果，而非事後後悔。

此外，也有不少人提醒，是否該賣仍取決於投資標的本身。若持有的是大盤ETF或全球型ETF，只要沒有資金需求，通常仍以長期持有為主；若是個股，則可依基本面或產業循環適時調整。也有網友建議，若心理壓力過大，不妨先減碼部分持股，提高現金部位，而非一次全部出清。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。