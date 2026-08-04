台指期空單「找媽媽」！他預測回測第二隻腳 2口進場當晚觸及停利

台股近期反彈後走勢仍不穩定，一名網友3日在PTT股板發表台指期放空標的文，認為市場仍有回測壓力，不僅實際進場放空2口台指期，更設定停利42336點、停損45364點。隨著夜盤一路走低並觸及原先目標，吸引大批網友回文恭喜，直呼「空之王」、「會贏喔」。

原PO表示，市場上仍有不少投資人期待大盤強勢反彈，但從5分鐘K線觀察，指數出現回測42336點的訊號。他判斷短線A波反彈已告一段落，目前進入B波整理，後續可能再出現一段C波下殺，日K線暫時滿足點甚至落在36551點附近，但仍要觀察主力是直接向下摜殺，或先橫盤吸收籌碼後再跌。

從原PO附上的交易紀錄可見，他並非單純喊空，而是實際建立2口空單，並設定明確的進退場條件。原先計畫在42336點停利，若行情反向上漲至45364點則停損，還向持續承接股票的多方投資人喊話，「你繼續接沒關係」。

貼文曝光後，許多網友因原PO公開實單而表示尊重，紛紛留言「有單就推」、「菁英空軍集結」、「敢秀單就是猛」。也有人翻出原PO過去曾在較高點位成功放空台指期的紀錄，認為其近期判斷頗為精準，因此即使不認同方向，仍願意給予肯定。

不過，也有網友質疑其風險報酬設定，指出停利距離約1000點，停損空間卻接近2000點，長期操作下未必划算；另有人認為大盤已經歷大幅修正，目前才進場放空可能過晚，一旦國際股市續彈，空單仍有遭軋風險。

隨著當日晚間台指期跌破42336點，原PO設定的停利目標順利達成，網友陸續回報「你贏了」、「夜盤已經贏麻了」、「恭喜到停利點」。原PO其後補充，若指數進一步跌破42000點，將先觀察橫盤整理與後續方向，顯示短線仍未完全轉為空手看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。