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「停泊資金」放哪裡？他嫌SGOV交易成本高 網推高利活存、貨幣基金

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著投資人尋找停泊資金的最佳選擇，PTT股板熱議高利活存、貨幣市場基金等商品。部分網友建議使用短期國債ETF或低波動股票，但也提醒相關風險，尤其是資金流動性問題。聯合報系資料照
隨著投資人尋找停泊資金的最佳選擇，PTT股板熱議高利活存、貨幣市場基金等商品。部分網友建議使用短期國債ETF或低波動股票，但也提醒相關風險，尤其是資金流動性問題。聯合報系資料照

投資人等待股市進場時機時，手上的閒置資金該放在哪裡，近期引發PTT股板討論。一名網友表示，自己的投資策略以分批買進為主，又不希望持有過多現金，因此目前將資金放在美國短期國債ETF「SGOV」，看中每月穩定配息、價格波動不大，除息後通常也能逐步填息，不過若透過複委託買賣，交易成本仍偏高，因此詢問是否有台股ETF或其他金融商品，適合暫時停泊資金，等市場出現機會時再轉進股票。

對此不少網友認為，停泊資金的首要目的並非追求高報酬，而是保有流動性及本金穩定，因此最直接的選擇仍是高利活存、短期定存或貨幣市場基金。有人指出，目前部分數位銀行活存利率約落在1.4%至1.5%，雖然報酬不算突出，但資金可以隨時動用，也不必承擔價格、匯率及交易成本風險。

貨幣市場基金同樣獲得部分網友推薦，主因是通常免證券交易稅，價格波動也較小。不過，也有人提醒，基金贖回可能需要數個工作天，若股市突然重挫、想立即進場抄底，未必能及時取得資金，因此適合預計停泊時間較長、對即時性要求較低的投資人。

至於台股掛牌商品，部分網友點名短天期美債ETF、00865B等債券型ETF，認為波動相對股票低，也能避免直接透過複委託交易。不過，相關商品仍可能受到美元匯率、債券價格及買賣價差影響，並非等同現金。尤其當新台幣處於相對弱勢時進場，日後若台幣升值，可能面臨匯損。

也有網友推薦中華電、金融股、高股息ETF或低波動ETF，認為這類標的相較成長股穩定，仍有機會取得股息收益。然而，其他人反駁，股票和ETF即使波動較低，遇到大盤修正仍可能下跌，若資金用途是等待進場，一旦要賣出時正好處於虧損，反而失去「停泊」的意義。

討論中也出現0050、台積電甚至正二ETF等答案，但多數被視為玩笑或較積極的資產配置方式。有網友直言，若把資金放進市值型ETF，本質上就已經進入股票市場，不再是停泊資金；正二更有兩倍漲跌與波動耗損風險，顯然不適合作為短期現金替代品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050 台股

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