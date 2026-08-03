周五飆3,186點是「倖存者的獎勵」！陳嘉偉警告台股遠比想像中弱：明天將出手放空

針對近期台股市場在經歷劇烈震盪後的反彈走勢，分析師陳嘉偉於影音節目中直言，上周五台股大漲3,186點僅是「倖存者的獎勵」，並非代表大盤將就此飛天甚至衝上5萬點。

他強調，前一波台股、韓股與美股的集體暴跌，本質上是在執行極為殘酷的「殺融資與去槓桿」過程，許多開大槓桿或遭到斷頭的投資人早已被掃地出身，能享受這波反彈的僅是未被爆倉的幸存者。

陳嘉偉表示，其團隊在最恐慌的低檔階段已將空單全數獲利回補（即進行券買），保留了「10X10」的滿手現金，正靜待最佳的反彈時機重新布局空單。

陳嘉偉進一步從成交量能進行深度剖析，指出上周五因多檔股票跳空「一字鎖死」導致成交量縮尚屬合理現象；然而到了本周一，盤面許多股票開高走高且漲停開開關關，照理應爆出大量以展現買盤承接力道，最終成交量卻僅有8,445億元，連量能都擠不出來。 他直言，市場上高喊衝破5萬點與創新高多半是套牢分析師的口號，缺乏實質資金追價意願，這顯示台股反彈力道遠比想像中還要脆弱，電子櫃買指數甚至遇到十日線即受阻，距離季線與月線反壓更是極為遙遠。

針對外界普遍認為台股表現較韓股強韌的觀點，陳嘉偉澄清這是一種市場誤解...

他分析，韓國股市大跌40%主要是因為兩大權值股SK海力士（暴跌55%）與三星電子大幅下修正拉低指數；反觀台灣的中小型股與老牌飆股，修正幅度其實完全不輸韓國，例如國巨暴跌62.5%、華新科下挫近70%、台達電亦跌了近40%。 台股加權指數看似有撐，純粹是因為最大權值股台積電（2330）先前「根本沒漲到」因此相對抗跌，並非基本面特別強勁。 他警示，隨著強勢股修正完畢，接下來相對弱勢的台積電反而可能成為拖累台股的下一顆拖油瓶。

在總體經濟與國際市場動向方面，陳嘉偉提醒，美股與AI產業的基本面問題並未因短線反彈而消失。隨著微軟、Meta等科技巨頭資本支出大增，自由現金流轉負或縮減，將嚴重削弱企業回購庫藏股的能力，失去支撐股價的關鍵助力。

此外，美日兩國政府聯手干預匯市導致日元出現急升行情，恐將重演過去日元套利交易平倉撤資的連鎖效應，加上即將公布的7月營收可能面臨衰退壓力，多重利空因子依然籠罩市場。

陳嘉偉總結表示，歷來的台股大空頭格局中，從未有僅憑半年線就能順利止跌的先例，空頭市場的典型特徵就是「每天給你希望，然後讓你絕望」。

由於周一的無量反彈已證實盤勢異常疲弱，其團隊將結束觀望並於明天起正式發出指令、出手放空，並呼籲投資人切勿沉迷於本多終勝或現股不賣的幻想，應提防隨之而來的空頭大屠殺第二波主升段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。