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瘋狂台股／35歲C小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

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台幣將迎補升行情！陳龍斷言「假破底真穿頭」：明再漲一天將站上季線衝5萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍表示台股洗盤後將迎來假破底真穿頭，若明天再漲一天大盤將站上季線，並看好台幣補升帶動外資回補衝向5萬點。記者許正宏／攝影
分析師陳龍表示台股洗盤後將迎來假破底真穿頭，若明天再漲一天大盤將站上季線，並看好台幣補升帶動外資回補衝向5萬點。記者許正宏／攝影

針對近期台股市場的劇烈洗盤與震盪，分析師陳龍指出，上周出現的股災級修正主要是受到國際市場連鎖效應影響，包括韓國股市崩跌引發的連帶賣壓以及全球去槓桿風潮，導致散戶出現恐慌性拋售。

不過陳龍強調，台灣基本面依然相當強勁，此波修正屬於「假破底真穿頭」的洗盤形態，大盤若明天再漲一天，就能順利站上季線，投資人不應在市場最絕望時盲目殺低股票。

匯率面與籌碼面分析上，陳龍表示，相較於近期已出現升值趨勢的日圓與韓元，台幣先前的走勢屬於錯貶...

考量台灣經濟成長表現優異，未來台幣必定會迎來補升行情；一旦匯率回升，先前調節的外資將會轉為大舉回補，屆時期貨空單亦將面臨軋空壓力，籌碼面在歷經融資追繳與洗盤後已徹底乾淨，大盤重返季線乃至挑戰5萬點大關指日可待。

陳龍進一步觀察法人資金動向指出，先前投信與主動式ETF為因應股災，一度將資金轉往金融股避險並調節電子股，但隨著颱風眼過去，資金已開始重新回流至電子族群。

預期主動式ETF未來會出現「賣金融、買電子」的轉折，包含台積電、聯發科以及被動元件、記憶體等AI供應鏈零組件，將重新成為市場資金追捧的焦點

對於大盤後續走勢，陳龍指出，隨台股迎來反彈且電子股強勢躍升，整體市場信心正在逐步恢復；他認為AI工業革命的底層邏輯並未改變，產業目前僅處於長期建設的初期階段，大盤在洗盤完成並站回季線後，下一波由電子股領軍的大行情將會比預期更為強勁，帶動指數向上衝刺。

陳龍最後呼籲投資人應具備法人思維，避免陷入「殺在最低點、追在最高點」的散戶宿命；應隨大盤逐步站回季線等關鍵均線之上，基本面優勢將再度顯現，投資人應擺脫短期悲觀情緒，積極布局下半年的明星標的，以掌握後續邁向5萬點的成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

破底 台幣 籌碼面 匯率 韓國 台積電 ETF 主動式 金融股 AI

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