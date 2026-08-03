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跌萬點是修正非翻空！葉良超對比歷史行情：震盪洗盤終將過高「5字頭」指日可待

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師葉良超表示大盤於下降軌道下緣整理係為蓄積翻多力道，看好台股洗盤後將突破前高並挑戰5萬點大關。記者許正宏／攝影
分析師葉良超表示大盤於下降軌道下緣整理係為蓄積翻多力道，看好台股洗盤後將突破前高並挑戰5萬點大關。記者許正宏／攝影

近期台股經歷劇烈修正後陷入震盪，不少投資人對後續方向感到迷惘與擔憂。分析師葉良超指出，大盤在短期內呈現的高檔停歇與整理，本質上是為了蓄積下一波波動的力道，透過盤整洗清缺乏信心的籌碼，屬於蓄勢上攻之前的必要預備動作。

從技術面分析，大盤歷經兩個月的下降軌道修正，先前在連續下殺後展現強勁彈升力道，快速回補數千點。葉良超表示，指數在拉回至下降軌道反壓位置後進行整理十分正常，一旦成功突破下降軌道下緣，市場由空翻多的轉折力量將會全面爆發，先前高點甚至「近在咫尺」。

在總體經濟與大盤形態的推演上，葉良超強調，從歷史經驗與整體結構來看，市場並未出現長期反轉的空頭形態；即使市場對萬點回檔感到恐慌，但回顧過去歷史，極端下殺往往是大多頭走勢前的洗盤，後續大盤無論如何調整，越過前高並衝上五萬點大關的時間遲早會到來。

針對當前的操作策略，葉良超提醒投資人，短線的拉回與盤後震盪實為修正而非趨勢轉空，在大盤即將由空翻多的關鍵時刻，切忌跟隨散戶情緒恐慌殺低。

相反地，當前階段應堅守「壓低做多、逢高分批調節」的原則，利用拉回機會持續佈局優質標的。

展望後市，葉良超預估大盤最快將在本周突破下降軌道，隨著時間遞延與籌碼沉澱，彈升幅度與速度都將超乎預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

籌碼 大盤 歷史 台股

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