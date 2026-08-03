擁擠交易＋槓桿踩踏！韓國股市引爆熔斷潮 散戶集體崩潰被視為「止跌反彈訊號」？

今年一度狂飆的韓國股市，7月卻出現劇烈回檔，不少散戶從追逐行情變成急著撤資。外媒報導，部分投資人因承受不了短時間內的大幅震盪，甚至放話「再也不碰韓股」，怒火也燒向李在明政府，質疑官方在市場最熱時推出個股槓桿ETF，反而放大了投機與波動。

報導指出，韓國綜合股價指數相關股票在7月多次觸發熔斷，市場震盪明顯升高。過去受惠AI熱潮，三星電子、SK海力士等大型科技股吸引大量資金湧入，但當交易過度集中、散戶又使用融資與槓桿，行情一旦反轉，賣壓也跟著快速擴大。

其中一名投資人更拿公寓抵押，貸款5,000萬韓元投入股市，事後批評政府推出槓桿ETF是「火上澆油」，把股市變成賭場。分析人士則形容，這是「擁擠交易碰上槓桿」的典型案例，去槓桿過程未必能在幾天內結束，科技與半導體股後續仍可能維持高波動。

PTT網友對「永不進場」的說法多半不太相信，紛紛留言「連漲三天就回來了」、「漲回去又會真香」、「賭徒說不賭你信嗎？」也有人吐槽，賺錢時覺得自己是股神，賠錢後卻把責任全推給政府，認為使用槓桿前本來就應該承擔風險。

不過也有網友認為，政府在市場氣氛最狂熱時開放高風險商品，確實可能讓散戶更容易失控加槓桿。有人直言，真正的問題不是散戶嘴上說不進場，而是這波下跌後「可能已經沒錢再進場」，也有人把散戶全面悲觀視為反向訊號，笑稱：「大家都說不買了，韓股是不是快到底了？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。