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股市劇烈震盪！莎莉分享「3個投資定心丸」：看市值轉為累積股數
面對近期股市劇烈震盪，創作者「想退休的莎莉」表示，包含其自身在內，不少投資人總資產已下滑超過10%，操作難度顯著提升。對此，她分享了三個應對市場波動的「投資定心丸」：
第一，將投資視角拉長
市場修正與回檔屬於經濟循環的一環，過度關注每日漲跌容易放大焦慮。只要投資邏輯未變，短期的波動僅是過程，投資人應重新檢視資產是否具備長期成長基礎。
第二，將焦點由「市值」轉移至「股數」
雖然股市下跌導致帳面市值縮水，但對長線投資人而言，反而能以相同金額購入更多股數，待市場回升時，低檔累積的部位將發揮更好的成長效果。
第三，專注本業並持續投資
市場短期的漲跌無法預判，但每月可投入的本金可由自己掌控。將時間投入於提升收入與持續進場，並耐心等待複利發揮效果。
她強調，真正拉開投資差距的不是躲過每一次下跌，而是在波動中持續參與市場。
◎感謝 想退休的莎莉 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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