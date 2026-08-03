快訊

超現實又來了！西方男性凝視與女性主體藝術一次看

川普8度喊結束伊朗戰爭！遭酸該拿和平獎 美伊協議仍看伊朗下一步

致癌油案遭質疑知情不報 經濟部：台糖是受害者也是「好寶寶」

聽新聞
0:00 / 0:00

股市劇烈震盪！莎莉分享「3個投資定心丸」：看市值轉為累積股數

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
面對股市震盪致資產縮水，「想退休的莎莉」分享拉長視角、專注股數累積與提升本金等三大心法，提醒投資人持續參與市場。記者許正宏／攝影
面對股市震盪致資產縮水，「想退休的莎莉」分享拉長視角、專注股數累積與提升本金等三大心法，提醒投資人持續參與市場。記者許正宏／攝影

面對近期股市劇烈震盪，創作者「想退休的莎莉」表示，包含其自身在內，不少投資人資產已下滑超過10%，操作難度顯著提升。對此，她分享了三個應對市場波動的「投資定心丸」：

第一，將投資視角拉長

市場修正與回檔屬於經濟循環的一環，過度關注每日漲跌容易放大焦慮。只要投資邏輯未變，短期的波動僅是過程，投資人應重新檢視資產是否具備長期成長基礎。

第二，將焦點由「市值」轉移至「股數」

雖然股市下跌導致帳面市值縮水，但對長線投資人而言，反而能以相同金額購入更多股數，待市場回升時，低檔累積的部位將發揮更好的成長效果。

第三，專注本業並持續投資

市場短期的漲跌無法預判，但每月可投入的本金可由自己掌控。將時間投入於提升收入與持續進場，並耐心等待複利發揮效果。

她強調，真正拉開投資差距的不是躲過每一次下跌，而是在波動中持續參與市場。

◎感謝 想退休的莎莉 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值 投資人 資產

延伸閱讀

0050存股3年報酬108%、獲利破百萬！ 知美強調「小資複利威力」：失業都不停扣

00981A台股大跌不砍國巨還加碼！郭哲榮讚「瑤池金母」買得漂亮：我跟她同一陣線

股價終究會回測五年、十年線？網友吐槽：也可能是均線漲上來碰你

台股V轉是一日行情？杜金龍曝選舉前確認底部：明年5月衝上5萬3千點

相關新聞

股市劇烈震盪！莎莉分享「3個投資定心丸」：看市值轉為累積股數

面對近期股市震盪致資產縮水，「想退休的莎莉」分享拉長投資視角、由看市值轉為累積股數，以及專注本業持續投入等三大心法，強調在波動中持續參與市場才是拉開投資差距的關鍵。

台股V轉是一日行情？杜金龍曝選舉前確認底部：明年5月衝上5萬3千點

財經專家阿格力與「股市老先覺」杜金龍針對台股後市進行深度探討。面對市場對大盤劇烈波動與一日行情的疑慮，杜金龍表示，先前在大跌期間已將持股水位由5成大幅拉升至9成以上，堅信4萬點附近即為此波調整的相對低點。

股價終究會回測五年、十年線？網友吐槽：也可能是均線漲上來碰你

PTT網友發文討論強勢股終究會回頭碰到5年線或10年線的均值回歸現象。原PO以2022年台積電曾跌至370多元為例，提醒投資人應防範熊市深度修正風險。不過，多數網友指出長期均線為落後指標，且「碰到」不代表股價一定會跌回原點，也可能是價格盤整、均線上揚來接觸。

國巨*（2327）強彈漲停！分析師教「連續3趟賺30%」解套 網酸爆：真有那麼容易？

國巨跌深強彈攻上漲停，引起套牢股東關注。分析師江國中指出，國巨下周恐面臨月線與季線死亡交叉，上方反壓重，較可能走區間震盪而非V型反轉，建議改採獲利30%即出場的波段操作；分析師王倚隆則認為，法說會爆量低點456.5元為多空關鍵，守住反彈才得以延續。對此，PTT網友多抱持懷疑態度，認為連續精準抓到30%波段實務難度極高，並提醒上方高檔套牢賣壓沉重，仍需嚴格控管風險。

股票大跌想賣卻賣不掉！王世堅批處置制度過時：30年前制度管如今四五千億市場？

立委王世堅表示，現行台股處置制度沿用30年前框架，已不符合現今市場規模，導致市場流動性受影響，也可能讓投資人及優質企業受害。他呼籲金管會全面檢討制度，研議導入國際常見的盤中熔斷機制，並調整處置指標，兼顧市場秩序與交易自由。

一億到十億最難？PTT神人曝真正原因：不是想買豪宅而是想「超度自己」

一名擁有高資產的PTT網友分享，從一億元累積到十億元花了七、八年，認為繼續拚財富除了覺得還有成長空間，更重要的是擺脫過去長期身為高階社畜的焦慮與壓力。他坦言至今仍會夢到工作出包、考試失敗，笑稱累積更多財富，某種程度是在「超度自己」，引發不少網友共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。