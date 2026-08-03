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台股V轉是一日行情？杜金龍曝選舉前確認底部：明年5月衝上5萬3千點
面對市場對大盤劇烈波動與一日行情的疑慮，杜金龍表示，先前在大跌期間已將持股水位由5成大幅拉升至9成以上，堅信4萬點附近即為此波調整的相對低點。
他分析，大盤歷經8,800多點的修正後，配合融資餘額大幅肥瘦與成交量釋放，底部特徵顯著；雖然未來不排除在11月縣市長選舉前再次進行二次底部的來回確認，但整體趨勢依然偏多。
杜金龍進一步預估，台股多頭力道可望一路延續至明年5月，若以初升段約1.2萬點的漲幅計算，大盤天花板將有機會挑戰5萬3千點。
他也以台積電進行情境對比，指出若大盤達到該目標，台積電股價換算將來到約3,000元，呼應部分外資法人對其中長期目標價的看法。
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