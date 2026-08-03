快訊

美日聯手拉抬日圓！兌台幣漲近5% 專家曝最佳換匯時機

桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

母親病逝昔日家醜再掀！侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

股價終究會回測五年、十年線？網友吐槽：也可能是均線漲上來碰你

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友熱議強勢股均值回歸與5年線迷思，點出與其盲目抄底，不如嚴格控管槓桿與風險。中央社
PTT網友熱議強勢股均值回歸與5年線迷思，點出與其盲目抄底，不如嚴格控管槓桿與風險。中央社

有網友在PTT發文討論，節目中提到「不管多強的股票，拉長時間來看，終究會回頭碰到五年線，甚至十年線」，讓他開始思考均值回歸與市場週期。原PO認為，多頭市場最容易出現「這次不一樣」的想法，但股價乖離過大後，仍可能透過大幅修正重新靠近長期均線。

原PO以2022年台股修正為例，指出台積電當時一度跌到370多元，回落至長期均線附近，若當時有能力分批承接，事後確實獲得不錯報酬。他也提到，美股大型科技股即使長期走多，遇到熊市時仍可能出現深度修正，因此投資人不該把長期上漲視為永遠不會回檔。

不過這個說法也引發不少質疑。許多網友指出，五年線與十年線本身每天都會移動，所謂「終究會碰到」不代表股價一定會跌回今天看到的位置，也可能是股價先繼續上漲，經過多年盤整後，均線才慢慢追上來。有人直接形容：「不一定是股價下去摸線，也可能是均線上來摸你。」

也有網友認為，長期均線只是落後指標，單看線圖不足以判斷是否值得抄底。相同是跌到十年線，可能是好公司受到市場錯殺，也可能是產業與基本面已經反轉，若只因碰到均線就進場，仍可能一路套牢。比起糾結某條線，更重要的是確認公司獲利、產業前景與自己的投資週期。

不少留言則把文章重點拉回風險控管，認為這類觀點真正要提醒的，不是叫投資人現在空手等五年線，而是不要在多頭高檔把槓桿開滿。正如網友所說：「沒人知道什麼時候會碰到，但要先確保那一天真的來時，自己不會早就被掃出場。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

回測 美股 台積電 熊市

延伸閱讀

0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

夜盤重挫千點免驚？郭哲榮「周五搶不到開低要珍惜」：預估明大盤負300點內甚至翻紅

哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

00981A台股大跌不砍國巨還加碼！郭哲榮讚「瑤池金母」買得漂亮：我跟她同一陣線

相關新聞

台股V轉是一日行情？杜金龍曝選舉前確認底部：明年5月衝上5萬3千點

財經專家阿格力與「股市老先覺」杜金龍針對台股後市進行深度探討。面對市場對大盤劇烈波動與一日行情的疑慮，杜金龍表示，先前在大跌期間已將持股水位由5成大幅拉升至9成以上，堅信4萬點附近即為此波調整的相對低點。

股價終究會回測五年、十年線？網友吐槽：也可能是均線漲上來碰你

PTT網友發文討論強勢股終究會回頭碰到5年線或10年線的均值回歸現象。原PO以2022年台積電曾跌至370多元為例，提醒投資人應防範熊市深度修正風險。不過，多數網友指出長期均線為落後指標，且「碰到」不代表股價一定會跌回原點，也可能是價格盤整、均線上揚來接觸。

國巨*（2327）強彈漲停！分析師教「連續3趟賺30%」解套 網酸爆：真有那麼容易？

國巨跌深強彈攻上漲停，引起套牢股東關注。分析師江國中指出，國巨下周恐面臨月線與季線死亡交叉，上方反壓重，較可能走區間震盪而非V型反轉，建議改採獲利30%即出場的波段操作；分析師王倚隆則認為，法說會爆量低點456.5元為多空關鍵，守住反彈才得以延續。對此，PTT網友多抱持懷疑態度，認為連續精準抓到30%波段實務難度極高，並提醒上方高檔套牢賣壓沉重，仍需嚴格控管風險。

股票大跌想賣卻賣不掉！王世堅批處置制度過時：30年前制度管如今四五千億市場？

立委王世堅表示，現行台股處置制度沿用30年前框架，已不符合現今市場規模，導致市場流動性受影響，也可能讓投資人及優質企業受害。他呼籲金管會全面檢討制度，研議導入國際常見的盤中熔斷機制，並調整處置指標，兼顧市場秩序與交易自由。

一億到十億最難？PTT神人曝真正原因：不是想買豪宅而是想「超度自己」

一名擁有高資產的PTT網友分享，從一億元累積到十億元花了七、八年，認為繼續拚財富除了覺得還有成長空間，更重要的是擺脫過去長期身為高階社畜的焦慮與壓力。他坦言至今仍會夢到工作出包、考試失敗，笑稱累積更多財富，某種程度是在「超度自己」，引發不少網友共鳴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。