股價終究會回測五年、十年線？網友吐槽：也可能是均線漲上來碰你

有網友在PTT發文討論，節目中提到「不管多強的股票，拉長時間來看，終究會回頭碰到五年線，甚至十年線」，讓他開始思考均值回歸與市場週期。原PO認為，多頭市場最容易出現「這次不一樣」的想法，但股價乖離過大後，仍可能透過大幅修正重新靠近長期均線。

原PO以2022年台股修正為例，指出台積電當時一度跌到370多元，回落至長期均線附近，若當時有能力分批承接，事後確實獲得不錯報酬。他也提到，美股大型科技股即使長期走多，遇到熊市時仍可能出現深度修正，因此投資人不該把長期上漲視為永遠不會回檔。

不過這個說法也引發不少質疑。許多網友指出，五年線與十年線本身每天都會移動，所謂「終究會碰到」不代表股價一定會跌回今天看到的位置，也可能是股價先繼續上漲，經過多年盤整後，均線才慢慢追上來。有人直接形容：「不一定是股價下去摸線，也可能是均線上來摸你。」

也有網友認為，長期均線只是落後指標，單看線圖不足以判斷是否值得抄底。相同是跌到十年線，可能是好公司受到市場錯殺，也可能是產業與基本面已經反轉，若只因碰到均線就進場，仍可能一路套牢。比起糾結某條線，更重要的是確認公司獲利、產業前景與自己的投資週期。

不少留言則把文章重點拉回風險控管，認為這類觀點真正要提醒的，不是叫投資人現在空手等五年線，而是不要在多頭高檔把槓桿開滿。正如網友所說：「沒人知道什麼時候會碰到，但要先確保那一天真的來時，自己不會早就被掃出場。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。