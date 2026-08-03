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國巨*（2327）強彈漲停！分析師教「連續3趟賺30%」解套 網酸爆：真有那麼容易？

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨強彈漲停引發解套期待，專家提示456.5元多空分界與波段操作，網友則提醒上方套牢賣壓仍重。中央社
國巨強彈漲停引發解套期待，專家提示456.5元多空分界與波段操作，網友則提醒上方套牢賣壓仍重。中央社

國巨*（2327）跌深後強彈漲停，讓不少套牢股東期待能否迎來解套行情。不過分析師認為，目前技術面仍偏弱，短期難以直接V型反轉，投資策略也應跟著調整，不宜再以長抱方式應對。

分析師江國中指出，國巨可能出現月線與季線「死亡交叉」，加上上方均線反壓仍重，未來較可能走區間震盪，而非一路急漲。他建議投資人改採波段操作，每一趟都以獲利30%為目標再出場，若能連續成功完成三次30%波段操作，累積報酬率可望達120%，達到翻倍效果。

另一位分析師王倚隆則表示，7月30日法說會後爆出逾10萬張大量，當天低點456.5元已成為目前最重要的多空分界。若股價守住該位置，代表低檔承接力道仍在，反彈才有望延續；若跌破456.5元，則須留意本波反彈可能告一段落。

不過PTT網友對「連續三次賺30%」的策略普遍抱持保留態度，認為「如果每次都能穩穩賺30%，早就不用煩惱套牢了」、「那麼容易抓波段，還需要等解套嗎？」質疑實際操作難度遠比理論高。

也有網友提醒，國巨上方仍有大量套牢賣壓，反彈未必代表趨勢反轉。有人直言「800元以上套牢區很可怕」、「個股飆漲時很迷人，但腰斬時也很殘酷」，認為投資人除了期待反彈，更應重視風險控管與資金配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

漲停 國巨 分析師 套牢

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