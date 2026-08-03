股票大跌想賣卻賣不掉！王世堅批處置制度過時：30年前制度管如今四五千億市場？

民進黨立委王世堅表示，近期台股波動劇烈，不少投資人向他反映，股票大跌已經很痛苦，但一旦遭列入「處置」實施分盤交易，反而面臨想賣也賣不掉的情況。

他認為，現行制度已不符合如今的市場環境，呼籲金管會全面檢討處置機制。

王世堅指出，30年前台股單日成交量僅數百億元，如今已動輒達四、五千億元，市場規模與結構早已不同，卻仍沿用過去建立的管理框架，與現今龐大的資本市場需求嚴重脫節。

他表示，美國、日本、韓國等成熟資本市場，並未採行台灣長達十多天的處置分盤交易制度，而是以盤中短暫暫停交易的熔斷機制作為市場冷卻措施。

他認為，現行制度不僅影響市場流動性，也可能加劇投資人損失，甚至讓基本面良好、市值龐大的上市公司因量化指標遭到處置，影響企業增資及營運規劃。

對此，王世堅提出三項改革建議，包括：

全面檢討處置機制、研議接軌國際採行盤中熔斷機制，以及調整處置指標，除漲跌幅外，也應將公司市值與基本面納入評估，避免優質企業受到影響。

王世堅表示，將持續監督主管機關提出明確改革時程，盼盡速檢討現行制度，提升市場流動性，並兼顧交易自由與市場運作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。