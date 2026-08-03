一億到十億最難？PTT神人曝真正原因：不是想買豪宅而是想「超度自己」

不少人以為，資產破億後早就財富自由，應該會選擇收手享受人生。不過，一名擁有高資產的PTT網友分享自己的想法，認為一億之後繼續拚的原因其實很簡單，一是「還是不太夠」，二是「覺得還有機會更上一層樓」。他透露，自己從一億走到十億，也花了七、八年，並沒有想像中那麼容易。

他表示，對高薪工程師或科技業高階主管來說，靠著高年薪、ESPP、RSU等制度，累積到一億元並非不可能；但十億元就是另一個世界，因為每天資產波動可能都超過一年薪水，心理壓力與決策方式完全不同。即使擁有十億元，也未必能毫無感覺地買上億元豪宅，因為心態仍會考量值不值得，而不是像買玩具一樣隨手下單。

文章最引起共鳴的，反而不是財富，而是心理層面。原PO坦言，自己雖然在網路上常開玩笑、嘴砲，但私底下仍經常有「冒名頂替症候群」的感覺，甚至反覆夢見工作出大包、考試沒準備等惡夢。每次驚醒後，都要提醒自己如今已經脫離過去那種被考試、績效追著跑的生活。他形容，繼續累積財富，某種程度上是在「超度自己」，讓過去的焦慮真正放下。

不少網友也分享自己的看法，有人認為「一億收手後，現金反而不知道怎麼花，不如讓資產繼續滾」，也有人提醒，以ESPP、RSU累積到台幣破億元其實沒有想像中容易，還要考慮稅負問題。另外也有不少人表示，自己至今仍會夢到考試遲到、工作出包，「一日社畜，終身社畜」、「醒來才發現早就不用考試了」，認為這段描述相當真實。

至於「十億還買不起豪宅嗎？」則掀起另一波討論。有網友認為，不是買不起，而是心裡對價值的衡量改變了，「值得花的，幾億都願意；不值得花的，一毛都嫌多。」也有人笑說，真正讓大家印象最深的，還是原PO最後那句「一億後繼續拚，是為了超度自己」，直呼這篇看似在聊財富，其實聊的是成功之後，如何與過去的自己和解。

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