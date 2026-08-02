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夜盤重挫千點免驚？郭哲榮「周五搶不到開低要珍惜」：預估明大盤負300點內甚至翻紅

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮針對台指期夜盤拉回開直播解盤，強調大盤拉回即是買點，並重申台股目標直指六萬點，若獲利達標將捐出第三輛救護車回饋社會。記者余承翰／攝影
分析師郭哲榮針對台指期夜盤拉回開直播解盤，強調大盤拉回即是買點，並重申台股目標直指六萬點，若獲利達標將捐出第三輛救護車回饋社會。記者余承翰／攝影

台股日前上演強勢反攻，分析師郭哲榮因重倉買進元大台灣50（0050）暴賺千萬引發熱議。

然而，隨著台指期夜盤隨後拉回千點，不少投資人擔憂下周一行情恐再度反轉；對此，郭哲榮於週末特別利用休息時間開啟直播解盤，為市場注入定心丸。

郭哲榮表示，許多散戶在周五看見許多個股亮燈漲停時，紛紛遺憾沒能成功上車，但當夜盤出現回檔時卻又陷入恐慌，這種心態變化相當反常。

他認為，夜盤拉回反而給了錯過買盤的投資人重新進場的機會，並分析亞馬遜自由現金流轉負後股價依然大漲，顯示市場先前對AI資本支出的擔憂純屬假議題，預估下周一大盤跌幅將控制在300點以內，甚至有機會逆勢翻紅

針對台股後續走勢，郭哲榮重申長線看好趨勢不變，認為台股未來將陸續挑戰五萬點甚至六萬點大關。

他透露，這筆投資預計一路持有至明年六萬點以上，若獲利達到4,000萬元至5,000萬元目標時將會全數出清，並承諾會捐出第三輛高階救護車回饋社會。

對於一般散戶的投資操作，郭哲榮提醒，散戶只要不開高槓桿，在市場上就已經贏過許多被槓桿狙殺的投資人；他指出，若手上的台積電離前高太近、短線漲幅有限，可考量換股至被動元件或矽晶圓等復甦族群；對於受套牢的優秀個股，也可透過適度做價差來加速解套。

郭哲榮最後強調，面對短線盤勢的劇烈震盪，投資人無須過度悲觀，歷史經驗顯示股災過後的反覆測底時間通常不會太長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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