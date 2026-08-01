7/31大奇蹟日漲停鎖死買不到！夜盤又跳水 網友憂：周一變逃命波？

台股7月31日上演「大奇蹟日」，許多股票開盤後直接跳空鎖上漲停，市場呈現價漲量縮走勢。原PO表示，由於不少個股漲停鎖死，散戶根本沒有追高上車的機會，但晚間台指期夜盤又出現下跌，讓他擔心周一行情是否再度反轉。

原PO也好奇，既然當天多數散戶沒有成功進場，周一若真的下殺，外資究竟要「殺誰」？他以「小兒殺小兒」形容目前盤勢，認為市場在短短幾天內大漲大跌，走勢難以捉摸，也讓投資人不知道7月31日究竟是正式反彈，還是另一波逃命行情。

部分網友對周一走勢相當悲觀，紛紛留言「今天漲多少 下禮拜就跌多少」、「今天只是反彈而已，漲一天就忘了怎麼下跌的？」、「人道走廊你不跑」，也有人認為外資期貨空單仍在，7月31日的大漲未必代表行情已經完全止穩。

不過，也有網友認為夜盤下跌只是白天大漲後的收斂，不必過度恐慌，直言「夜盤哪裡慘不忍睹 就正價差收斂」、「美股根本沒跌 還一片紅」，另有人提醒，夜盤不等於周一現貨走勢，「你是沒看過夜盤大跌 日盤開紅？」

面對多空說法分歧，不少鄉民乾脆勸原PO先過好周末，留言「都週末了，就好好放假，幹嘛被夜盤影響」、「明後天放假就放假啊，賺錢是為了好好生活」，也有人用一句「禮拜一下午一點半在跟你說」收尾，點出台股短線走勢恐怕仍只能等開盤後見真章。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。