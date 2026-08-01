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暴力反彈！台股暴漲3186點 百萬網紅勸「1種股」別亂賣：會錯過行情

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7月31日迎來巨大反彈，單日狂漲3186點，台積電強勢亮燈漲停，帶動電子股全面回神，連0050正2也大漲18%。聯合報系資料照
台股7月31日迎來巨大反彈，單日狂漲3186點，台積電強勢亮燈漲停，帶動電子股全面回神，連0050正2也大漲18%。聯合報系資料照

台股7月31日迎來巨大反彈，單日狂漲3186點，台積電強勢亮燈漲停，帶動電子股全面回神，連0050正2也大漲18%。對此，百萬網紅Cheap形容，這波行情是「史上最猛超暴力反彈」，更直言若這波反彈後投資報酬率不到5%，投資人恐怕要重新檢視自己的操作策略。

Cheap在臉書表示，7月股市經歷一波劇烈修正，不過近期受到美國科技巨頭財報表現優於預期，加上先前市場跌幅過深，使資金重新回流電子股，推升台股強勢反攻。昨日台股大漲3186點，不僅台積電攻上漲停，0050正2也大漲約18%，不少先前跌深的電子股都同步強彈。

Cheap提醒投資人，不要因市場恐慌就輕易賣出手中持股，若持有0050、費半等大盤型ETF，且資金來源是現金而非借貸，面對短期波動不應急著停損出場，否則很容易在低點砍股，反而錯過後續快速反彈行情。

Cheap表示，許多投資人都希望做到「低買高賣」，但實際操作時卻常變成「高點追進、低點殺出」。他也點名分析師「哲哲」郭哲榮日前趁台股跌破4萬點時，投入逾1億元買進0050，如今帳面已獲利近千萬元，讓他大讚操作果斷，笑稱「不知道哲哲今天會有多大聲」。

貼文一出後，不少網友都表示「現金買0050就放著不用怕，除非台灣炸了，不然都是穩贏局」、「哲哲可以很大聲了！」、「不要融資，拿閒錢投資；不要隨波起舞，看準價值投資」、「不要融資，才有留在市場的本錢」、「哲哲0050的傳奇還在繼續」、「一億哲哲封神」、「謝謝哲哲！這波已跟上」。

事實上，不少投資人都相當煩惱何時該獲利出場？本站曾報導，一名網友分享，自己接觸股市約半年，目前以定期定額方式投資0050，偶爾大跌時會加碼買進。不過他始終有個疑問，大家都說要長期持有，但究竟什麼時候才是最適合賣出的時機？

對此，不少網友都表示「身上現金不夠，又需要用到錢的時候就可以賣，但建議需要多少賣多少，不要全部出清」、「長期存股，不就是需要用錢的時候再賣就好了」、「你要用錢的時候呀，總不會說存在銀行的錢啥時要拿出來花」、「要用錢的時候再賣呀，例如要買摩托車需要8萬，那就賣個8萬元的0050就好」、「有人生重大規劃，例如買房、買車、結婚、生病等，需要一大筆錢，就可以考慮要不要賣掉了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 0050

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