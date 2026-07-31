台積電（2330）、0050罕見同攻漲停！台股創史上最大漲點 四大保命功課：別被一時漲跌迷了眼

股友戲稱的：台股快要變成聖誕樹的走勢，終於在今天（7／31）開了個大紅花！無論是台股還是台積電都在今天創下單日最大漲點、最大上漲價格的歷史紀錄，台積電（2330）、元大台灣50（0050）更是罕見地同時漲停。

不過，高興一下子就好，股市投資人永遠要記住：股市漲跌都是一時的（說不定下周一又大跌了），經歷過每一次大起、大落又大起的股災之後，參透並學好以下自身的股海功夫，才是最重要的事：

一、股民恐懼比貪婪更嚴重

各界研究機構都已經說：台灣今年的經濟成長率高達10％以上；台積電魏董都已經說：AI需求更強、更強、再更強！但是人性恐懼下的加權指數、台積電的線型仍然差一點跌破了半年線。

由此可知，股民的恐懼往往比貪婪更可怕。但是如果你能戰勝股海裡人性的恐懼，你就嬴了一半了！

二、謹守開槓桿原則

這次股災的原因之一就是：股民開太高的槓杆、去槓杆化的結果。所以再強調一次：謹守「股市低檔才開、有足夠現金流、只買績優股」的三大開槓杆原則，否則寧可不賺這冒險而來的錢。

三、隨時留著閒錢伺機而動

即使你沒有開槓杆，當股市遇到不理性的狂跌時（例如：這次從4萬8千點跌破4萬點時），身邊如果沒有足夠的閒錢時，你還是和已經開槓杆的人一樣，無法趁機逢低買進（或是攤平）。所以記得平時股票別買得太滿，隨時留著可加碼的閒錢。

四、自研功課戰勝妖魔鬼怪

最後不免要提醒：當行情極好、極差的時候，股市裡的妖魔鬼怪都會特別多，而股民在貪婪、恐懼心理之下的理智線、判斷力都會變得特別差，容易被牽著鼻子走。

此時唯有依賴自己平時對這些個股營運的瞭解、研究，才能增強你的投資信心、戰勝恐懼...嗯，以及這些妖魔鬼怪啦 ！

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