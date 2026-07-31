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台股狂飆3,186是讓你跑的！陳嘉偉警示：只有空頭市場才會出現這種暴漲
台股今日上演強勁反彈，加權指數狂飆3,186點，連權值龍頭台積電都攻上漲停，刷新台股史上最大單日漲點紀錄。
面對大盤劇烈V型轉折，分析師陳嘉偉於影音內容中表示，團隊早在前一日（30日）上午開盤後，就已將手上的空單全數獲利回補，目前手中維持十成現金，完美閃過今日的強勁反彈。
陳嘉偉說明，之所以選擇在昨日進行空單獲利回補，主因是觀察到市場融資追繳令萬箭齊發，加上海外AI對沖基金爆倉、PTT與Dcard等社群平台湧現大量散戶畢業文，顯示市場第一波融資斷頭潮已經發酵。
他強調，當融資斷頭與極致恐慌出現時，就是空單順勢獲利落袋的最佳時機；至於先前未公開回補訊息，則是以保護會員資金、避免操作暴露在陽光下為考量。
針對今日大盤狂飆3,000多點的走勢，陳嘉偉認為，歷史經驗顯示「只有空頭市場才會出現如此驚人的單日大反彈」。
他分析，台股此次是直接灌破季線後殺至半年線，雖然短期受融資斷頭與美股反彈帶動而出現大反攻，但在歷次台股走空的歷史紀錄中，從未有過僅在半年線就能真正止跌落底的先例。
陳嘉偉提醒投資人，短線的急漲屬於空頭市場中的反彈行情，「反彈是讓你跑的，不是讓你加碼的」。
他預期在反彈力道消耗完畢後，大盤後續仍面臨跌破半年線的風險，目前空頭趨勢尚未結束。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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