昨天地獄今天天堂！台股一日V轉狂拉3,186點 陳龍：AI算力永遠不夠長線8萬點

台股今日上演報復性大反攻，加權指數盤中狂拉3,186點，一舉創下台股史上最大單日漲點紀錄！不僅台積電罕見攻上漲停，大盤更只花一天時間就把前幾天的深幅拉回全部修復。

面對這種「昨天地獄、今天天堂」的急轉直下，分析師陳龍直言，這完全驗證了他預判的走勢，而且反彈力道比想像中還要強得多。

陳龍分析，這幾天大家心情像洗三溫暖，但其實先前市場的劇烈震盪，有高達70%主要是被韓國股市去槓桿給拖累，剩下的則是大家對美伊情勢、AI資本支出的過度恐慌。

對於盤勢到底有沒有落底，陳龍指出，當你看到「融資追繳令萬箭齊發」、上市櫃融資單日暴減數百億元時，雖然被砍的人很痛，但對留在市場的人來說，這就是市場最絕望、籌碼洗得最乾淨的最低點曙光。

他更打臉那些前幾天砍在低點的主動式ETF經理人，直言隨著台股大反攻，外資跟法人接下來只能乖乖認錯回補。

陳龍提醒投資人，行情總在絕望中誕生，當大盤歷經「昨天地獄、今天天堂」的洗禮後，「現在正是你該貪婪的時候」。

他強調，AI工業革命的大趨勢完全沒變，只要看懂台積電未來的獲利爆發力，台股長線衝上8萬點的目標絕對有跡可循，提醒大家別在市場最恐慌時盲目殺低，才不會錯過接下來的大行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。