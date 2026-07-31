快訊

土撥鼠也有OnlyFans！「超療癒內容免費看」 粉絲掏錢斗內原因曝

iPhone AI不是免費用到飽！庫克卸任前曝：新Siri AI重度使用者可能要付費

2員工死在休息室！熊本永旺震後爆炸 疑疏散客人後折返遭遇不幸

聽新聞
0:00 / 0:00

昨天地獄今天天堂！台股一日V轉狂拉3,186點 陳龍：AI算力永遠不夠長線8萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股31日狂飆3,186點上演「昨天地獄、今天天堂」的V型大反攻，分析師陳龍指出融資追繳令發放即為市場最低點，強調AI基本面未變，台股長線目標看好8萬點。中央社
台股31日狂飆3,186點上演「昨天地獄、今天天堂」的V型大反攻，分析師陳龍指出融資追繳令發放即為市場最低點，強調AI基本面未變，台股長線目標看好8萬點。中央社

台股今日上演報復性大反攻，加權指數盤中狂拉3,186點，一舉創下台股史上最大單日漲點紀錄！不僅台積電罕見攻上漲停，大盤更只花一天時間就把前幾天的深幅拉回全部修復。

面對這種「昨天地獄、今天天堂」的急轉直下，分析師陳龍直言，這完全驗證了他預判的走勢，而且反彈力道比想像中還要強得多。

陳龍分析，這幾天大家心情像洗三溫暖，但其實先前市場的劇烈震盪，有高達70%主要是被韓國股市去槓桿給拖累，剩下的則是大家對美伊情勢、AI資本支出的過度恐慌。

他笑說，像Google、亞馬遜這些全球巨頭砸大錢蓋AI資料中心，背後代表的是「算力永遠不夠」，而這些訂單最後都是下給台灣的AI全產業鏈。這明明是超級大利多，怎麼美股一跌，大家的信仰就跟著變了？

對於盤勢到底有沒有落底，陳龍指出，當你看到「融資追繳令萬箭齊發」、上市櫃融資單日暴減數百億元時，雖然被砍的人很痛，但對留在市場的人來說，這就是市場最絕望、籌碼洗得最乾淨的最低點曙光。

他更打臉那些前幾天砍在低點的主動式ETF經理人，直言隨著台股大反攻，外資跟法人接下來只能乖乖認錯回補。

陳龍提醒投資人，行情總在絕望中誕生，當大盤歷經「昨天地獄、今天天堂」的洗禮後，「現在正是你該貪婪的時候」。

他強調，AI工業革命的大趨勢完全沒變，只要看懂台積電未來的獲利爆發力，台股長線衝上8萬點的目標絕對有跡可循，提醒大家別在市場最恐慌時盲目殺低，才不會錯過接下來的大行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 算力 漲停 2330台積電 國巨 韓國

延伸閱讀

0050「1億男」郭哲榮強勢解套！台股盤中飆2700點…1100張暴賺近900萬

0050今一度溢價超過1％太貴先不能買？其實未必…Ffaarr：漲停鎖死致淨值「被低估」

0050「亮燈漲停」！崩跌後迎暴漲行情 專家曝下一步：獲利落袋槓桿部位

0050郭哲榮砸1億大賺千萬打臉酸民！罕見與台積電（2330）雙雙亮燈漲停

相關新聞

昨天地獄今天天堂！台股一日V轉狂拉3,186點 陳龍：AI算力永遠不夠長線8萬點

台股今日大幅反彈，創下史上單日最大漲點，盤中飆升3,186點。分析師陳龍表示，市場震盪主要受韓國股市及美伊情勢影響，並指出AI產業利多潛力仍在，投資人應把握機會，勿在恐慌中盲目賣出。

國巨為何多個「*」星號符號藏玄機！原因曝光…0050也有相同經歷卻不用？

被動元件龍頭國巨近期股票名稱增添星號「*」，因其每股面額變更為2.5元，實施股票分割以提升流動性。根據證交所規定，面額非10元的公司需標記星號，而ETF如0050則不受此規範影響。

國巨*（2327）8年前就演過一次！投資人融資攤平賠掉5年積蓄 舊文再被翻出示警

國巨近期再成市場焦點，網友翻出8年前投資人重壓國巨的故事，提醒風險控管的重要性。當年一投資者因缺乏風險意識虧損五年積蓄，成為警示範例，引發網友熱議。

外資稱「韓股底部現形」籌碼洗淨9成！網不買單：你怎麼不先買？

韓股近期歷經連續熔斷與融資斷頭潮，市場波動劇烈。摩根大通最新模型指出，韓國股市本輪去槓桿進度已達90%，高風險籌碼大致出清，市場恐慌情緒可能接近極限，底部也有機會逐步成形。不過，消息傳回PTT股板後，多數網友仍抱持高度懷疑，直言「那就是還沒出完」、「你怎麼不先買」。

台股兩天重挫近3600點⋯國安基金等失序才進場！網解讀：代表還沒跌夠

台股近日劇烈震盪，兩個交易日累計下跌近3600點，雖然30日盤中一度反彈，仍引發市場對國安基金是否進場護盤的關注。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，國安基金進場設有明確條件，必須碰到重大事件造成投資信心崩盤及市場失序，才會採取行動；目前將持續密切觀察國內外政經情勢，若出現失序狀況，會適度處理。

台股比美股賠更大？他曝最大風險被忽視：想停損無法出場

台股近期出現大幅震盪與急跌，股民們人心惶惶。一名長期研究美股的醫學生發文，稱接觸台股後最大的體悟不是漲跌幅限制，而是流動性風險，提醒投資人除了研究基本面與技術面，也應將「能否順利出場」納入投資考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。