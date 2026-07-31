國巨為何多個「*」星號符號藏玄機！原因曝光…0050也有相同經歷卻不用？

許多投資人在打開下單軟體關注台股市場時，可能會發現被動元件龍頭廠國巨的股票名稱變成了「國巨*」（2327），後方多出一個小小的星號「*」；此符號並非系統顯示錯誤，而是台股市場中一項重要的交易制度標示。

根據台灣證券交易所的規範，台股過去傳統上市公司的股票每股面額多數固定為10元。然而，為了讓企業發行股份更有彈性、並活絡市場交易，主管機關開放了「股票變更面額」（俗稱股票分割）制度。

證交所特別規定，凡是每股面額「不是10元」的上市公司，其股票簡稱後方一律必須標記「*」符號，以便讓投資人在選股與交易時能第一時間識別。

以國巨*（2327）為例，公司於2025年進行股票變更面額，為了降低單張股票的投資門檻、提升市場流動性，將原先每股10元的面額變更為2.5元，相當於進行了「1股拆為4股」的股票分割。 分割完成後，國巨的發行總股數變成原本的4倍，開盤參考價也同步調整為分割前的四分之一，使投資人能以更親民的價格參與投資。

除了國巨之外，市場上如長科*（6548） 、愛普*（6531）等股票名稱後方帶有星號的標的，同樣都是執行過股票面額變更的企業。投資人在看到名稱帶有「*」的股票時，只需了解其每股面額已與傳統10元股票不同，但公司的整體基本面與市值並不會因面額變更而改變。

元大台灣50（0050）為何不用？

值得注意的是，不少投資人會好奇0050也曾進行過分割，為何沒有加星號？

主因在於0050屬於ETF（指數型基金），進行的是「受益權單位分割」，不具備傳統上市公司的「股票面額」概念，因此不適用證交所個股面額變更的標記規範，名稱自然無須加上星號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。