國巨*（2327）8年前就演過一次！投資人融資攤平賠掉5年積蓄 舊文再被翻出示警

國巨近期再度成為市場討論焦點，有網友翻出2018年PTT股板一篇「被動慘戶」文章，直言這是八年前就曾出現過的歷史教訓。當時一名投資人重押國巨所屬的被動元件族群，最後在股價重挫後認賠出場，短短一個月就賠掉5年省吃儉用留下的積蓄。

原PO當年表示，自己原本期待國巨股價重回前高，便能把家中開了15年的馬三換成更安全的Volvo照顧家人，但在台股大跌300點時，看著房貸、車貸餘額，以及僅一歲兩個月大的兒子，最後仍忍痛砍掉部位，並形容「結果，果然夢醒的時候特別痛」。

他後續坦言，自己原本投資超過10年，也有停損紀律，但這次受到國巨董事長多次信心喊話、公司高層增持股份、投顧持續看好，以及朋友提供的漲價與產業消息影響，讓他一路加碼。原本只是用現貨，後來改用融資攤平，甚至把現貨換成融資，最後從一度只剩虧損15%，一路擴大到難以收拾。

這篇文章時隔8年再被翻出，也讓不少網友感嘆，國巨當年的教訓至今仍具警示意味。有人留言「當初狂噴就要意識到回跌的可能」、「寧可少賺也不要賠錢啊」，也有人直言「主力炒高就是要倒貨給散戶，自己貪心沒風控能說什麼？法人沒事佛心幫散戶賺錢？股票就是合法賭場不要騙自己在投資」。

另有網友認為，真正的問題不只在國巨，而是投資人重倉單一個股、使用融資與缺乏風險控管。有人表示「這個人可能一輩子都不會注意到，所謂股市投資的期望值，絕對永遠都是用大盤、20年以上的數據得出的平均」，也有人提醒「新手進入市場不到一年就畢業的很多」，最怕行情轉熱後又因FOMO重返市場，最後重蹈覆轍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。